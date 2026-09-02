به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم اعلام کرد روسیه پیشنویس توافقی بیندولتی برای ساخت نیروگاههای هستهای کوچک را به ایران ارائه کرده است.
به گفته لیخاچف، این موضوع در مذاکرات اخیر روسیه و ایران مطرح شده و تهران علاقهمند به توسعه تولید برق هستهای با ظرفیتهای کوچکتر است. روساتم نیز اعلام کرده قصد دارد در این پروژهها مشارکت کند.
او همچنین گفت ایران پس از بازگشت به شرایط عادی و صلحآمیز، برنامه هستهای خود را توسعه خواهد داد و روسیه آماده است در این روند همکاری کند.
لیخاچف افزود دو کشور پیشتر درباره ساخت واحدهای بزرگ نیروگاههای هستهای نیز توافقهایی امضا کردهاند و اکنون مذاکرات برای ایجاد سایتهای جدید و نیروگاههای کوچک در حال انجام است.
این اظهارات در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک روسیه مطرح شده است که از اول تا چهارم سپتامبر برگزار میشود.
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