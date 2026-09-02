مدیران رامسر برای شرایط جنگی و ناترازی انرژی آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رامسر با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: مدیریت شهرستان در وضعیت کنونی نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و توجه جدی به مطالبات مردم است.
وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، رجایی و باهنر، گفت: الگوی مدیریتی این شهیدان نشان داد که ماندگاری یک مدیر بیش از آنکه به مدت حضور در مسئولیت وابسته باشد، به کیفیت عملکرد، صداقت و نحوه تعامل با مردم ارتباط دارد.
فرماندار رامسر اعتماد عمومی را مهمترین پشتوانه مدیران دانست و افزود: مردم باید مدیران را در کنار خود ببینند و دستگاههای اجرایی نیز با پاسخگویی، شفافیت و حضور در میدان، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.
قبادیان با قدردانی از مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان بیان کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی روبهرو است، مجموعه ادارات و نهادهای شهرستان در عرصه خدمترسانی حضور فعال داشتهاند و استمرار این روند نیازمند آمادگی بیشتر و هماهنگی دستگاههاست.
وی نقش مجموعههای اجرایی، نهادهای مسئول و امام جمعه رامسر را در حفظ آرامش شهرستان مؤثر دانست و گفت: حمایتهای استاندار مازندران نیز در پیگیری مسائل و افزایش ظرفیت تصمیمگیری شهرستانها مؤثر بوده است.
فرماندار رامسر با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده برای تفویض اختیار به شهرستانها اظهار کرد: نگاه مدیریت استان به مازندران و توجه به ظرفیتهای مناطق مختلف میتواند روند پیگیری و حل مسائل شهرستانها را سرعت ببخشد.
وی همچنین پیگیریهای نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی را در جذب منابع مؤثر دانست و افزود: استفاده از ظرفیتهای ملی برای تأمین اعتبار پروژهها و تقویت دستگاههای اجرایی باید با جدیت دنبال شود.
قبادیان با اشاره به اعتبارات سال گذشته شهرستان گفت: رامسر در سال گذشته ۷۸ میلیارد تومان اعتبار داشته است، اما در یک مورد برای منطقه اشکور ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد که این موضوع اهمیت پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای موجود را نشان میدهد.
دستگاهها برای شرایط جنگی برنامه عملیاتی داشته باشند
فرماندار رامسر در ادامه بر ضرورت بازنگری در برنامههای دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: شرایط موجود با گذشته متفاوت است و دستگاهها باید متناسب با وضعیت جنگی، برنامههای خود را بازطراحی کنند.
وی افزود: هر دستگاه باید برنامه ماهانه مشخصی داشته باشد و آن را در اختیار فرمانداری قرار دهد تا روند اجرای برنامهها توسط معاونان فرمانداری، بخشداران و کارشناسان پیگیری شود.
قبادیان درباره فعالیتهای فرهنگی نیز گفت: با توجه به پایان اعتبارات فرهنگی شهرداریها، برنامههای فرهنگی باید به شکل منسجم، هدفمند و اولویتبندیشده تدوین شود و پس از طی مراحل قانونی، به مرحله اجرا برسد.
وی برنامههای فرهنگی با رویکرد بینالمللی را نیز نیازمند هدفگذاری دقیق دانست و افزود: اجرای چنین برنامههایی باید بر اساس ظرفیتها و اولویتهای شهرستان انجام شود تا منابع و توان موجود به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
احتمال تشدید محدودیت گاز در شمال کشور
فرماندار رامسر یکی از مهمترین موضوعات پیش روی شهرستان در ماههای آینده را مسئله انرژی عنوان کرد و گفت: ناترازی انرژی میتواند در فصل سرما مشکلات بیشتری ایجاد کند و لازم است دستگاههای اجرایی از هماکنون برای این شرایط آماده باشند.
قبادیان افزود: در حوزه گاز، احتمال افزایش محدودیتها در فصل پاییز و زمستان وجود دارد و دستگاهها باید موضوع سوخت دوم را جدی بگیرند و پیش از آغاز فصل سرما نسبت به تأمین آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: ظرفیت انرژی خورشیدی باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و دستگاههای اجرایی میتوانند با نصب پنلهای خورشیدی بخشی از نیاز انرژی خود را تأمین کنند.
فرماندار رامسر همکاری دستگاههای اجرایی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را ضروری دانست و گفت: محدودیتهای گازی در استانهای شمالی کشور اهمیت آمادگی قبلی برای مدیریت انرژی را دوچندان کرده است.
پسماند و محیط زیست؛ دو اولویت مدیریت شهرستان
قبادیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت طرح تفکیک زباله از مبدأ، اظهار کرد: شهرداران و بخشداران باید موضوعات مرتبط با سهم و تعهدات مالی این بخش را با جدیت دنبال کنند.
وی محیط زیست را یک سرمایه عمومی دانست و افزود: تصمیمهای اجرایی شهرستان باید با نگاه صیانتی به محیط زیست اتخاذ شود و موضوع پسماند نمیتواند در اولویتهای مدیریت شهری و روستایی نادیده گرفته شود.
فرماندار رامسر همچنین بر ضرورت کاهش اختلاف میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: اختلافات و شکایات دستگاهها از یکدیگر در حوزه بازرسی استانداری بررسی میشود و مدیران باید از ایجاد حاشیه و اختلافات غیرضروری که روند خدمترسانی را مختل میکند، جلوگیری کنند.
قبادیان با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت اظهار کرد: این حمایت، مسئولیت مدیران را سنگینتر کرده و باید آثار آن در کیفیت خدمترسانی به مردم نمایان شود.
وی گفت: جهاد خدمت، جهاد تبیین و امیدآفرینی زمانی معنا پیدا میکند که مردم نتیجه اقدامات را در زندگی خود لمس کنند؛ بنابراین مدیران باید به جای ارائه گزارشهای صرفاً اداری، به دنبال حل واقعی مشکلات مردم باشند.
فرماندار رامسر در پایان تأکید کرد: قانون نباید بهانهای برای متوقف کردن امور مردم باشد و مدیران باید در چارچوب اختیارات قانونی از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل استفاده کنند.
وی افزود: پیچیدگیهای اداری و بروکراسی نباید میان مردم و دریافت خدمات فاصله ایجاد کند و همه مدیران موظف هستند مسیر خدمترسانی را برای شهروندان کوتاهتر و شفافتر کنند.
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