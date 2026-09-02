به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد که تا ۱۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت، با هدف ایجاد همگرایی میان بازیگران اصلی زیستبوم فناوری، از بخشهای متنوع نمایشگاهی و تخصصی خود رونمایی کرد. این دوره از رویداد با نگاهی فراملی، گستره جغرافیایی گستردهای را در خود جای داده است؛ بهطوری که علاوه بر حضور پررنگ نمایندگان ۲۲ استان کشور، فعالان و نخبگان از ۵ کشور جهان نیز در این گردهمایی مشارکت دارند.
در بخش نمایشگاهی این رویداد، مجموعاً ۲۷۰ غرفهدار در حال نمایش آخرین دستاوردها، خدمات و محصولات فناورانه خود هستند. آنچه این دوره از اینوتکس را از نظر تنوع شرکتکنندگان متمایز میکند، ترکیب هوشمندانه گروههای مختلف اکوسیستم است. آمارها نشان میدهد که در این رویداد، ۱۸۱ تیم استارتاپی در کنار ۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان، فضایی برای نمایش نوآوریهای پیشرو ایجاد کردهاند.
علاوه بر این، حضور ۱۵ سرمایهگذار و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC)، ۱۲ مجموعه زیستبوم سازمانی، ۷ شتابدهنده و مرکز نوآوری، ۴ دانشگاه معتبر کشور و یک نهاد توانمندساز، نشاندهنده رویکرد چندجانبه این رویداد برای پوشش تمامی حلقههای زنجیره ارزش فناوری است.
بیش از ۲۰ رویداد تخصصی؛ کانون انتقال تجربه
اینوتکس ۲۰۲۶ تنها به نمایش محصول محدود نمیشود؛ بلکه با برگزاری بیش از ۲۰ رویداد تخصصی، نقش کاتالیزور را در انتقال تجربه و ایجاد همافزایی ایفا میکند. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، ۵۲ نشست و پنل تخصصی با حضور ۱۶۴ سخنران و پنلیست برگزار خواهد شد تا در آنها به چالشهای روز فناوری پرداخته شود.
همچنین در راستای ارتقای مهارتهای عملیاتی تیمها، ۲۱ رویداد «میتآپ» (Meetup) و ۱۱ کارگاه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است تا مسیر رشد از ایده تا محصول تجاریسازی شده، هموار گردد.
پل ارتباطی میان استارتاپها و سرمایهگذاران یکی از
محورهای اصلی این رویداد، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و اشتغال است. حضور ۱۱۰ منتور باسابقه و ۱۹۰ سرمایهگذار در این رویداد، بستری بینظیر برای هدایت استارتاپها فراهم کرده است؛ امری که منجر به برنامهریزی برای برگزاری ۱۰۰ جلسه اختصاصی سرمایهگذاری شده است.
در بخش ارتباطات تجاری نیز، بیش از ۳۰۰ جلسه مشاوره و B۲B (تجارت با تجارت) برای ایجاد پیوندهای میانبخشی پیشبینی شده است. از سوی دیگر، این رویداد با عرضه بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی جدید، گامی مؤثر در جهت اشتغال متخصصان برمیدارد.
آموزش نسل آیندهساز
در راستای ترویج فرهنگ نوآوری، اینوتکس ۲۰۲۶ میزبان بیش از ۱۲۰۰ بازدیدکننده از میان دانشآموزان و دانشجویان خواهد بود. هدف از این اقدام، آشناسازی نسل آینده با ظرفیتهای عظیم اقتصاد دانشبنیان و ایجاد انگیزه برای ورود نخبگان جوان به چرخه تولید فناوری است.
«اینوتکس۲۰۲۶» به عنوان یکی از بزرگترین گردهماییهای اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران، از امروز (۱۱ شهریورماه) در محل پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد که تا ۱۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت، با هدف ایجاد همگرایی میان بازیگران اصلی زیستبوم فناوری، از بخشهای متنوع نمایشگاهی و تخصصی خود رونمایی کرد. این دوره از رویداد با نگاهی فراملی، گستره جغرافیایی گستردهای را در خود جای داده است؛ بهطوری که علاوه بر حضور پررنگ نمایندگان ۲۲ استان کشور، فعالان و نخبگان از ۵ کشور جهان نیز در این گردهمایی مشارکت دارند.
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