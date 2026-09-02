حمله هکرهای ایرانی به چند زیرساخت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس تایمز، مقامات آمریکایی مدعی شده اند این تلاش ها موفقیت آمیز نبوده اند اما نشان دهنده قدرت ایران برای انتقام گیری از آمریکا فراتر از خاورمیانه هستند.

آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا(CISA)همراه چهار مقام فدرال در ماه جولای هشدار دادند هکرهای مرتبط با ایران سعی در نفوذ به دستگاه های متصل به اینترنتی دارند که برای مدیریت زیرساخت های حیاتی به کار می رود. این آژانس در یک توصیه نامه در ماه گذشته از اپراتورهای زیرساخت خواست دفاع سایبری شان را تقویت کند.

این هشدار در زمانی صادر شده که تنش ها بین واشنگتن و تهران شدت گرفته است.