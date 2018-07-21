  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

ارتش آلمان نیروی خارجی جذب می‌کند/حفظ تابعیت دوم خیانت است

ارتش آلمان نیروی خارجی جذب می‌کند/حفظ تابعیت دوم خیانت است

یکی از سخنگویان وزارت دفاع آلمان از جذب قریب الوقوع نیروی خارجی در ارتش این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آلمان در گفتگو با روزنامه آئوس بورگر آلگمانین با اعلام اینکه ارتش آلمان قصد دارد نیروی خارجی جذب کند، اظهار داشت: ارتش آلمان از پیشرفت و رشد قابل توجهی برخوردار شده است، به همین منظور ما به افراد متخصص و خبره بیشتری نیاز داریم.

وی با بیان اینکه ارتش جذب نیروی خارجی را به طور آزمایشی آغاز می کند، افزود: باید جوانب امنیتی موضوع کاملا رعایت شده و با دقت و احتیاط درباره آن برنامه ریزی کرد.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان در توضیح گفته خود خاطرنشان کرد: تابعیت افرادی که به ارتش آلمان ملحق می شوند، آلمانی خواهد شد و در صورتی که این افراد درصدد برخورداری از تابعیت های دیگر نیز باشند این امر مغایر با اصول دفاعی بوده و به نوعی خیانت به ارتش محسوب می شود.

کد مطلب 4352496
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها