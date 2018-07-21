به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آلمان در گفتگو با روزنامه آئوس بورگر آلگمانین با اعلام اینکه ارتش آلمان قصد دارد نیروی خارجی جذب کند، اظهار داشت: ارتش آلمان از پیشرفت و رشد قابل توجهی برخوردار شده است، به همین منظور ما به افراد متخصص و خبره بیشتری نیاز داریم.

وی با بیان اینکه ارتش جذب نیروی خارجی را به طور آزمایشی آغاز می کند، افزود: باید جوانب امنیتی موضوع کاملا رعایت شده و با دقت و احتیاط درباره آن برنامه ریزی کرد.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان در توضیح گفته خود خاطرنشان کرد: تابعیت افرادی که به ارتش آلمان ملحق می شوند، آلمانی خواهد شد و در صورتی که این افراد درصدد برخورداری از تابعیت های دیگر نیز باشند این امر مغایر با اصول دفاعی بوده و به نوعی خیانت به ارتش محسوب می شود.