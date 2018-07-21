به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک پاسارگاد، بیمارستان شهید ستاری قرچک با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد اجرای فرمان امام(ره)، مدیر عامل بنیاد برکت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مقامات و مسئولان در روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷افتتاح شده و با ایفای نقش مؤثر هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد به بهرهبرداری میرسد.
احداث بیمارستان شهید ستاری قرچک ورامین با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد اجرای فرمان امام(ره) انجام شده و بهرهبرداری آن طی یک مناقصه بر عهده هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد قرار گرفتهاست.
احداث این بیمارستان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بر اساس تفاهمنامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مشارکت ستاد در ساخت و تکمیل ۱۰ پروژهی بیمارستانی در مناطق کمتر توسعهیافته کشور صورتگرفتهاست.
این بیمارستان در زیربنایی به مساحت ۸۳۰۰ مترمربع و در۴ طبقه بنا شده است و شامل کلینیکهای تخصصی داخلی، جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان، پد بالگرد امدادی هوایی و بخشهای مراقبتهای ویژه، CCU، NICU، ICU و دارای ۴ اتاق عمل و بخشهای جراحی و بستری داخلی، دیالیز، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، اورژانس و ... است. همچنین در آینده امکان توسعه این بیمارستان ۹۶تختخوابی وجود دارد. این در حالی است که پیش از این، شهر قرچک به رغم جمعیت ۲۷۰هزار نفری، فاقد بیمارستان بوده و افتتاح بیمارستان شهید ستاری، ضمن پوشش عمده مشکلات بهداشتی و درمانی مردم، به محرومیتزدایی و اشتغالزایی در این منطقه کمک خواهد کرد.
خاطرنشان میسازد هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، در راستای تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت و ایفای مسئولیتهای اجتماعی، احداث شهرکهای سلامت و ۷۰۰۰تخت بیمارستانی در شهرهای مختلف ایران را در دستور کار قرار داده و هماکنون بیمارستان خاتم قم، در ۸ طبقه و با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هزار متر مربع در یک مجتمع آموزشی درمانی در شهرک سلامت خاتم، در حال ساخت است و بهار ۱۳۹۸ به بهرهبرداری خواهد رسید. طراحی این بیمارستان بر اساس آخرین استانداردهای اروپا و در سه قطب آموزشی، سلامت-درمانی و قطب خدمات-رفاهی انجام گرفتهاست.
هدف از احداث و بهرهبرداری از این بیمارستانها ارتقای کیفیت بهداشت و سلامت عمومی و در دسترس قرار دادن خدمات درمانی برای آحاد افراد جامعه است و به عنوان ایفای مسئولیتهای اجتماعی گروه مالی پاسارگاد، توسط هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد انجام میپذیرد.
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