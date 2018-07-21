حریم بخش ها و شهرهای تابعه ری فاقد ساخت و سازهای غیر مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید حسین خانلری، مدیرکل حریم شهری شهرداری تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه در چند ماه گذشته گزارشات متعددی از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم منطقه ری به دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده بود امروز این بازدید با درخواست فرمانداری ری و برای اطمینان بخشی به مسئولان قضایی و استانی صورت گرفت.

جمالی پور در ادامه با بی پایه خواندن گزارشات ارسالی گفت: فرمانداری ری از تمام بازرسی هایی که در این زمینه و به صورت ناگهانی باشد استقبال می کند چرا که مدیران این شهرستان عزم جدی در برخورد با فرصت طلبان در حوزه ساخت و ساز غیر قانونی در این شهرستان دارند.

وی با اشاره به اینکه بازدیدهای صورت گرفته مقدمه ای برای صیانت بهتر از حریم و مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز است افزود: چنانچه مسئولان شهرداری تهران به دنبال کمک با هدف مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و صیانت از حریم هستند، فرمانداری ری نیز از این هم افزایی و همراهی استقبال می کند و در این زمینه همراهی تمامی دستگاه ها برای صیانت از حریم شهری را موثر دانست.

معاون استاندار تهران بیان داشت: محدودیت زمین، فعالیت واحد های صنعتی و قیمت ارزان ملک در این منطقه موجب توجه فرصت طلبان شده است که سیاست های سختگیرانه فرمانداری مانع از تعرض به بیت المال می شود.