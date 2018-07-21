سیاست درهای باز شی جین پینگ تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، کتاب «پژوهش اندیشۀ اصلاحات و درهای باز شی جین پینگ» که شی جین پینگ دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در آن اصلاحات، سیاست درهای باز و توسعه چین در عصر جدید را تشریح می کند، در روزهای اخیر منتشر شده و مورد توجه و تقدیر گستردۀ افکار عمومی قرار گرفته است.

تحلیلگران می گویند: از زمان اجرای اصلاحات و سیاست درهای باز که دنگ شیائو پینگ در سال ۱۹۷۸ مطرح کرد، ۴۰ سال می گذرد. انتشار این کتاب در زمان کنونی، بسیار مناسب است. اندیشۀ شی جین پینگ در این زمان حساس و نسبتاً سخت اجرای اصلاحات و درهای باز، رهنمود نظری برای توسعه چین در مرحلۀ بعد فراهم کرده و در حقیقت شی جین پینگ به طراح کل عصر جدید چین تبدیل شده است.

کتاب یادشده اولین کتاب شرح نظریۀ شی جین پینگ دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب دربارۀ اصلاحات و درهای باز چین است. این کتاب با ۳۵۰ هزار واژه اندیشۀ شی جین پینگ را به طور همه جانبه شرح و تحلیل کرده است.