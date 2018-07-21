آلمان تحریم اقتصادی ترکیه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، آلمان اعلام کرد که در واکنش به پایان یافتن وضعیت فوق‌العاده‌ دو ساله در ترکیه، تحریم اقتصادی علیه آنکارا را پایان داده است.

این در حالیست که ۳ روز پیش، دولت ترکیه حالت فوق‌العاده‌ در این کشور را لغو کرده بود.

در حدود دو سال حالت فوق العاده در ترکیه تعداد زیادی از کارکنان و شهروندان در ترکیه با اتهام مشارکت در کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشور روانه زندان شده و یا از کار بیکار شدند.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه، آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.

دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد را مغز متفکر کودتای جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاش های بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده ؛ اقداماتی که تاکنون نتیجه ای دربر نداشته است.