  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

کشته شدن شماری از مزدوران در عملیات یمنی ها

کشته شدن شماری از مزدوران در عملیات یمنی ها

منابع یمنی از عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد متجاوزان در استان صنعا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع یمنی از عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد متجاوزان در استان صنعا خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ مواضع مزدوران وابسته به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن  و مورد حمایت ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در شرق صنعا هدف قرار گرفت.

در نتیجه این عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن دو نفر از مزدوران کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این عملیات در التباب الاسود، اسفل جبل و تران در منطقه حریب در استان صنعا رخ داد.

منابع یمنی از حمله جنگنده های سعودی به منطقه الحنشات در صنعا نیز خبر دادند.

کد مطلب 4353118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها