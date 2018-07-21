کشته شدن شماری از مزدوران در عملیات یمنی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع یمنی از عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد متجاوزان در استان صنعا خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ مواضع مزدوران وابسته به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن و مورد حمایت ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در شرق صنعا هدف قرار گرفت.

در نتیجه این عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن دو نفر از مزدوران کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

این عملیات در التباب الاسود، اسفل جبل و تران در منطقه حریب در استان صنعا رخ داد.

منابع یمنی از حمله جنگنده های سعودی به منطقه الحنشات در صنعا نیز خبر دادند.