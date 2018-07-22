واشنگتن جنگی روانی برای ناآرام کردن ایران تدارک دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه می‌گویند دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارزاری متمرکز بر حملات لفظی و آنلاین را آغاز کرده که هدف آن ایجاد ناآرامی و اعمال فشار بر ایران است.

گفتنی است دهها نفر از مقامات سابق و فعلی آمریکا می‌گویند این کارزار که از سوی مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید حمایت می‌شود در هماهنگی کامل با راهبرد اعمال فشار اقتصادی ترامپ مبنی بر بازگرداندن تحریم‌های ضد ایرانی است.

انگیزه توسل به این کارزار از تاریخ ۸ ماه میلادی می که ترامپ در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شد، قوت گرفته است.

به گفته منابع آگاه، واشنگتن در اعمال راهبرد فشار حداکثری بر ایران، تصویر تاریکی از مسئولین ایرانی نشان می‌دهد و از اغراق کردن درباره مسائلی که به آنها نسبت می‌دهند نیز هیچ ابایی ندارد.

گفتنی است کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره این کارزار تبلیغاتی و نقشی که پمپئو در آن ایفا می‌کند، امتناع کردند.

جالب آنکه وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یکشنبه با حضور در کتابخانه «رونالد ریگان» ایالت کالیفرنیا، اظهاراتی را علیه جمهوری اسلامی ایران ایراد کند که به آن عنوان «حمایت از صدای ایرانی» داده است و در راستای سیاست ایجاد اغتشاش و براندازی بیان می‌شود.

این درحالی است که ترامپ در یکی از تازه‌ترین اظهارات خود آشکارا از بروز ناآرامی در ایران استقبال و از جریان‌های مخالف حمایت کرد!