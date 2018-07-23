بلاتکلیفی باشگاه پرسپولیس برای بلیت فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس بلیت فروشی بازی های فصل پیش روی خود در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را بر عهده گرفته است تا بتواند از این روش درآمدزایی کند.

با این حال هنوز موفق نشده است گیت های مخصوص خود را در ورزشگاه آزادی نصب کند تا هواداران پس از خرید بلیت به روش های مجای بتوانند با ارئه کارت ملی در ورزشگاه حاضر شوند و بازی های سرخپوشان را تماشا کنند.

از قرار معلوم باشگاه پرسپولیس مکاتبات زیادی را در این خصوص با سازمان لیگ داشته است تا بتواند گیت های بلیت فروشی خود را بطور سیستماتیک در ورزشگاه آزادی نصب کند. اما مسئولان سازمان لیگ اعلام کرده اند هنوز شرکت قبلی که قراردادی را در این زمینه بسته بود اقدام به جمع آوری سامانه های فروش بلیت در ورزشگاه آزادی نکرده است و این باشگاه هم نمی تواند اقدام عملی در این زمینه انجام دهد.

ادعای سازمان لیگ در حالی است که روابط عمومی شرکت برهان مبین که فروش اینترنتی بلیت بازی های خانگی سرخابی های پایتخت را بر عهده داشت به خبرنگار مهر اعلام کرده است: تمام گیت های مربوطه را برداشته اند و خودمان هم نمی دانیم وسایل‌مان را کجا ریخته اند!

باشگاه پرسپولیس نخستین بازی خود در ورزشگاه ازادی را دوازدهم مردادماه در هفته دوم رقابت های لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان انجام می دهد. از این رو قصد پیگیری مجدد این موضوع را دارد تا قبل از این بازی بتواند سامانه فروش اینترنتی بازی های خانگی خود را معرفی کند.