به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فرماندهان و کارکنان منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش با قرائت آیه شریفه‌ای از قرآن مجید که می‌فرماید غیر مسلمان‌ها هرگز حق سلطه‌گری و استیلا بر سرنوشت مسلمان‌ها را ندارند، اظهار داشت: رفتن زیر بار سلطه اجانب حرام و مقابله با سلطه آن‌ها واجب است. این مبنای بسیاری از مبارزات و مجاهدات مسلمان از صدر اسلام تاکنون بوده است و تا آخر هم خواهد بود. پیامبر می‌توانست در خانه بنشیند و با دشمنان مقابله نکند، اما در طول ۲۳ سال، ۸۳ جنگ انجام داد و برای مقابله با سلطه‌گران، شهدا و جانبازان زیادی داد.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه پذیرش سلطه دیگران مشکلی را حل نمی‌کند و اگر کسی اینچنین فکر می‌کند، سخت در اشتباه است، یادآور شد: خیلی‌ها سلطه اجانب را قبول کردند اما آیا مشکل‌شان حل شد؟ لیبی با اجانب سازش کرد، اما مشکلش حل نشد. افغانستان آنطور که باید با سلطه‌گران مبارزه نکرد و الان زیر بار سلطه آمریکا است. هر روز شاهد انفجار و بدبختی در افغانستان هستیم؛ چون این کشور مقابل زورگویی آمریکا نایستاد. هر جا که افغان‌ها فکر می‌کردند اگر با آمریکایی‌ها و یا هر استعمارگر دیگری کنار بیایند موفق می‌شوند؛ برعکس ذلیل‌تر شدند.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به سرنوشت صدام بعد از سازش با آمریکا، خاطرنشان کرد: در ابتدا دست صدام در دست آمریکا بود. در یک مقطعی آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تاریخ مصرف صدام تمام شده است. می‌دانید و دیدید که آمریکا چه بلایی سر صدام آورد. سازش با ظالم هیچ‌گاه نتیجه مطلوب نمی‌دهد. سازش همیشه ذلت را به دنبال دارد. مقابله و مقاومت عزت را به دنبال دارد. در طول تاریخ، ملت ما هر جا ایستادگی کرده، عزیز بوده است.

وی هدف دشمن را تداعی شرایطی مشابه با جنگ جهانی دوم در ایران دانست، گفت: در جنگ جهانی دوم ایران دو تکه شده بود و روس‌ها و انگلیسی‌ها ایران را احاطه کرده بودند. دشمن الان دنبال چنین وضعیتی است اما تاکنون در تحقق این هدف ناکام مانده چرا که مردم مقابل سلطه‌گری اجانب مقاومت کردند. علی رغم همه مشکلات، تکلیف‌مان ایستادگی برابر دشمن است. چون در برجام سازش با دشمن را آزمایش کردیم. کنار آمدن با آمریکا مشکلات‌مان را حل نمی‌کند. ترامپ نسخه دوم شیطان است. او آدم شدنی نیست. دولت ما فکر کرد اگر با لبخند با آمریکا صحبت کند، آن‌ها آدم می‌شوند.

حجت الاسلام محمدحسنی با بیان اینکه مسلمانان باید دست به دست هم بدهند و روی زانوی خود بایستند، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند، باید به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم. ما باید دست به دست هم بدهیم و با تلاش مصاعف و همراهی، این فضای مسموم به وجود آمده از جنگ روانی دشمن را مانند ۴۰ سال گذشته از سرمان دور کنیم. دشمن بداند که در برابر ملت ایران تاب مقاومت نخواهد داشت و ما زیر بار ظلم نمی‌رویم. البته مبارزه و مقاومت هزینه دارد اما هزینه سازش از آن بیشتر است. عقل می‌گوید بین دو هزینه، کمترین هزینه را انتخاب کنیم.