به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در منطقه پدافند هوایی شرق کشور از این منطقه و گروه های تابعه آن بازدید و میزان آمادگی رزمی کارکنان و تجهیزات را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

امیر صباحی فرد در این سفر از سایت های گناباد، ولایت و سایت اطلاعات و شناسایی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در جمع کارکنان این منطقه گفت:منطقه پدافند هوایی شرق کشور یکی از مناطق حساس و راهبردی در حوزه دفاع از آسمان کشور است و با توجه به عطش دشمنان برای نزدیک شدن به مرز های ما و وجمع آوری اطلاعات لحظه ای غفلت در این منطقه مجاز نیست.

وی افزود: میزان آمادگی کارکنان و تجهیزات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کارکنان جوان با درک اهمیت ماموریت محوله وظایف خود را با دقت و کیفیت مناسبی به انجام می رسانند.