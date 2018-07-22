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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

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امیر صباحی‌فرد از منطقه پدافند هوایی شرق کشور بازدید کرد

امیر صباحی‌فرد از منطقه پدافند هوایی شرق کشور بازدید کرد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در منطقه پدافند هوایی شرق کشور از این منطقه و گروه‌های تابعه آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در منطقه پدافند هوایی شرق کشور از این منطقه و گروه های تابعه آن بازدید و میزان آمادگی رزمی کارکنان و تجهیزات را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

امیر صباحی فرد در این سفر از سایت های گناباد، ولایت و سایت اطلاعات و شناسایی بازدید کرد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در جمع کارکنان این منطقه گفت:منطقه پدافند هوایی شرق کشور یکی از مناطق حساس و راهبردی در حوزه دفاع از آسمان کشور است و با توجه به عطش دشمنان برای نزدیک شدن به مرز های ما و وجمع آوری اطلاعات لحظه ای غفلت در این منطقه مجاز نیست.

وی افزود: میزان آمادگی کارکنان و تجهیزات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کارکنان جوان با درک اهمیت ماموریت محوله وظایف خود را با دقت و کیفیت مناسبی به انجام می رسانند.

کد مطلب 4353747
هادی رضایی

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