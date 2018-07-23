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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

رونمایی از تیزر جدید «بازدم»/ پسر ۳۵ ساله ای که بورسیه می گیرد

رونمایی از تیزر جدید «بازدم»/ پسر ۳۵ ساله ای که بورسیه می گیرد

تازه ترین تیزر فیلم سینمایی «بازدم» به کارگردانی آرش سنجانی رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، جدیدترین تیزر فیلم سینمایی «بازدم» به تهیه کنندگی مهدی رییسی، محسن جعفری قرقانی و سعید اردهالی که توسط شیبان خاقانی ساخته شده است، رونمایی و منتشر شد.

حامد رحیمی نصر، ملیکا شریفی نیا، لیندا کیانی، الهه حصاری، نرگس محمدی، حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایی، مرضیه صدرایی، آزیتا حاجیان و بهنام تشکر در این فیلم سینمایی نقش آفرینی می‌کنند.

داستان «بازدم» به کارگردانی آرش سنجانی درباره پسری ۳۵ ساله است که بورسیه گرفته و اینک در واپسین روزها به واکاوی هستی دردمندش نشسته است. جایی که در همپیمایی همسان با رنج‌هایش به مرگ همزادش بهار رسیده اما ریشه در جای دیگری‌ است.

اکران فیلم سینمایی «بازدم» از ۱۳ تیر در گروه «هنر و تجربه» آغاز  شده است.

کد مطلب 4353884
زهرا منصوری

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