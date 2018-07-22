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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام خبر داد:

شناسایی ۱۰۶ متکدی در استان ایلام

شناسایی ۱۰۶ متکدی در استان ایلام

ایلام - مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: تاکنون با همکاری دستگاه های مختلف، ۱۰۶ متکدی در این استان شناسایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عهدیه طهماسبی روز یکشنبه در نشست ساماندهی امور متکدیان شهرستان ایلام افزود: بیشتر این افراد غیر بومی هستند و توسط برخی افراد با سوء استفاده وارد ایلام شده اند.

وی ادامه داد: ۳۶ نفر از این تعداد زن و ۷۰ نفر مرد هستند، متاسفانه روز به روز نیز بر تعداد این افراد در سطح شهرهای استان افزوده می شود که تبعات خاص خود را به دنبال دارد.

طهماسبی یاداور شد: متاسفانه تاکنون آنگونه که باید هماهنگی و انسجامی میان دستگاه های مسئول برای ساماندهی این افراد وجود نداشته ولی امیدواریم در قالب طرح جدید شاهد تحول در این عرصه باشیم.

وی افزود: هرچه بتوانیم این مقوله و آسیب را از سطح شهرها بزداییم بر سلامت عمومی شهروندان افزوده ایم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام یکی از اصلی ترین مشکلات این موضوع را وجود کودکان کار برشمرد و گفت: باید کودکان کار که در معرض آسیب های اجتماعی دیگری هستند بلافاصله تفکیک و برای ارائه خدمات به آنها به بهزیستی معرفی شوند.

طهماسبی اضافه کرد: برخی از این افراد حتی احتمال دارد تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی باشند ولی برخی دیگر با روش های حرفه ای و آموزش دیده با لباس های مندرس فعالیت می کنند که باید علاوه بر ساماندهی به حوزه قضایی هم معرفی شوند.

کد مطلب 4353897

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