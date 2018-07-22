به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن نیا ظهر امروز در جمع معاونان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد و مدیران شهرستانی این اداره با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ هزار کیلومتر راه در کشور ما وجود دارد، اظهار داشت: در کشور ما همچنین ۳۴۰ هزار ناوگان باری، ۴۵۰ هزار راننده،۸۰ هزار ناوگان حمل و نقل وجود دارد و ۹۰ درصد حمل بار کشور از طریق جاده ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط حمل و نقل در کشور ما نسبت به گذشته تغییرات محسوسی داشته است، افزود: امروز رقم بار حمل شده واقعی در کشور به ۱۷۰ میلیون تن رسیده است.

حسن نیا ادامه داد: امروز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یک نظام برنامه ریزی مدونی برای بهبود درآمدهای پایدار برای فعالیت‌های راهداری دارد بنابراین نگاه ما نیز باید مثبت و امیدآفرین باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: گرچه مشکلاتی وجود دارد اما باید تغییرات مثبت را نیز ببینیم زیرا در هر حال با وجود مشکلات است که می توانیم ارتقاء پیدا کنیم و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، اصلا رشدی انجام نمی شود.

وی ادامه داد: اگر تحلیل درست و منطقی از اتفاقات رخ داده داشته باشیم، می توانیم به پیشرفت برسیم مثلا همین اتفاقات اخیر که به واسطه درخواست‌های صنفی را نندگان رقم خورد، کارگاهی برای بهره‌مندی از تجربیات و قدم برداشتن در مسیر رفع نیازهای این قشر بود و تنها نباید به نکات منفی آن توجه کرد.

حسن نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اهمیت یزد در زمینه حمل و نقل عنوان کرد: یزد در بحث حمل و نقل بسیار حائز اهمیت است و اگر یزد نبود، کریدور حمل و نقل خزر به خلیج فارس شکل نمی گرفت.

وی تصریح کرد: باید کاستی‌ها را شناسایی و جبران کنیم به این اصل باور داریم که اکنون در مسیر درستی قرار گرفته ایم و با ادامه حرکت، به نتایج بهتری نیز دست خواهیم یافت.