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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۷

استاندار خراسان رضوی:

نگاه ویترینی به زنان در پست های مدیریتی باید تغییر یابد

نگاه ویترینی به زنان در پست های مدیریتی باید تغییر یابد

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: نگاه ویترینی به زنان بویژه در پست های مدیریتی باید تغییری محسوس و اساسی یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان یکشنبه شب دردیدار با دختران نخبه و برتر خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و اعمال تحریم های آمریکا، زنان می توانند نقش موثرتری در تقویت بنیه اقتصادی کشور و عزت و اقتدار و استحکام آن ایفا کنند.

وی افزود: بانوان تاکنون در مدیریت اقتصادی مصرف و حوزه های بهره وری در بخش های صنعتی ، کشاورزی و مدیریت اقتصادی نقش لازم را ایفا کرده و امروز و در شرایط حساس فعلی باید بیش از همیشه این نقش را ایفا کنند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه های کارآفرینی و مدیریتی نیز  این حضور می تواند بسیار بارز باشد چنانکه در مواردی که هم اکنون زنان در این حوزه ها فعال هستند عملکردشان بسیار شاخص است. نگاه ویترینی به زنان بویژه در جایگاه و پست های مدیریتی باید تغییری محسوس و اساسی یابد و فرصت رشد و حضور بانوان بر اساس شایستگی های شان فراهم شود و فضا و زمینه کافی به آنان داده شود.

رشیدیان خاطرنشان کرد: پس از انقلاب هر جا که دختران فرصت و زمینه بالندگی یافتند نه تنها پای به پای پسران پیش رفتند بلکه از آنان پیشی گرفتند اعم از حوزه های دانشگاهی تا پست های مدیریتی که امروز زنان ما موجب افتخار هستند.

وی گفت: باید بتوانیم دختران شاخص و نمونه را به عنوان الگو به جامعه معرفی کرده و  جشن روز دختر  را باشکوه ، گسترده و و در شان و حد دختران شایسته این خطه که زینت جامعه ما هستند برگزار شود.باید به زنان و دختران ونقش و جایگاه آنان در جامعه توجه بیشتری شود که این مهم از خانواده ها و والدین شروع و در سطح جامعه گسترده شود و ما نیز با معرفی دختران نمونه  زمینه  رشد آنان را فراهم کنیم.

کد مطلب 4354452

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