اعضای هیئت انتخاب آثار بخش تعزیه هفتمین سوگواره ملی اربعین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بوعذار، دبیر هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اسماعیل مجللی از استان مرکزی، مجید صادپاپی و ناجی عباسی با توجه به سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی خود در حوزه تعزیه و نمایشهای آیینی، به عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار بخش تعزیه این دوره از سوگواره منصوب شدند.
وی افزود: فرآیند بررسی و ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه در بخش تعزیه با حضور این هیئت انتخاب به پایان رسیده است و نتایج نهایی آثار راهیافته به این بخش، پس از جمعبندی نهایی، بهزودی اعلام خواهد شد.
بوعذار با اشاره به سوابق اعضای هیئت انتخاب گفت: اسماعیل مجللی از پیشکسوتان تعزیه کشور، پژوهشگر شبیهخوانی، مؤلف، کارگردان و مدرس این هنر آیینی است. همچنین مجید صادپاپی از هنرمندان باسابقه و دانشآموخته تئاتر استان خوزستان و ناجی عباسی نیز از چهرههای شناختهشده عرصه تعزیه و نمایشهای آیینی جنوب کشور هستند که سالها در زمینه اجرا، آموزش، پژوهش و صیانت از این هنر اصیل فعالیت داشتهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین «سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به دبیری مصطفی بوعذار با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین و بهرهگیری از ظرفیت هنرهای نمایشی دینی به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت ادارهکل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و انجمن هنرهای نمایشی خوزستان، از ششم تا سیزدهم مردادماه در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه برگزار میشود. این رویداد ملی در دو بخش «تئاتر میدانی» و «تعزیه» میزبان گروههای منتخب سراسر کشور خواهد بود.
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