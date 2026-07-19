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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۸

تمامی تیم‌های امدادی دزفول در آماده‌باش کامل هستند

تمامی تیم‌های امدادی دزفول در آماده‌باش کامل هستند

دزفول - سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول گفت: تمامی تیم‌های امدادرسان، نیروهای عملیاتی و دستگاه‌های مسئول در پی وقوع زمین‌لرزه بامداد امروز در سالند در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وقوع زمین‌لرزه پنج ریشتری بامداد امروز در حوالی سالند اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر به مناطق نزدیک کانون زمین‌لرزه اعزام و در بخشداری بخش شهیون مستقر شدند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با بیان اینکه روند بررسی میدانی وضعیت روستاها و مناطق پیرامونی در حال انجام است، افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه در محدوده شهرستان دزفول گزارش نشده است.

مرداس با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تصریح کرد: تمامی تیم‌های امدادرسان، نیروهای عملیاتی و دستگاه‌های مسئول تا اطلاع ثانوی در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند و قطعاً در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از زلزله، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کد مطلب 6892139

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