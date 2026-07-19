به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وقوع زمین‌لرزه پنج ریشتری بامداد امروز در حوالی سالند اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال‌احمر به مناطق نزدیک کانون زمین‌لرزه اعزام و در بخشداری بخش شهیون مستقر شدند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با بیان اینکه روند بررسی میدانی وضعیت روستاها و مناطق پیرامونی در حال انجام است، افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه در محدوده شهرستان دزفول گزارش نشده است.

مرداس با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تصریح کرد: تمامی تیم‌های امدادرسان، نیروهای عملیاتی و دستگاه‌های مسئول تا اطلاع ثانوی در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند و قطعاً در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از زلزله، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.