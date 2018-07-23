صدف های دریایی، چشم زخمی سواحل آستارا

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بدون شک یکی از زیبایی های منحصربه فرد سواحل دریای خزر که در سرتاسر این پهنه آبی وجود داشته و با رنگ های مختلف سفید، نارنجی، سیاه و طوسی در سواحل مختلف منطقه خودنمایی می کند، صدف های دریایی و گوش ماهی هایی هستند که به نوعی سوغات دریای کهن خزر محسوب می شوند.

این صدف ها و گوش ماهی های دریای کاسپین که به خزر معروف است، نیازمند حفاظت هستند تا جمعیت آنها با برداشت های غیرمجاز کاهش نیافته و منظره طبیعت ساحلی دلخراش کننده نباشد.

صدف های دریایی سفیدی که روزگاری زینت بخش گستره وسیعی از کرانه دریای خزر بود، امروز اندک شمار در لابه لای کیسه های زباله، بطری و قوطی های پلاستیکی و فلزی گم شده اند. با توجه به تنوع صدف های دریایی در سواحل استان گیلان و کاهش ناگهانی آنها در طول پنج سال گذشته این سوال را در اذهان نمایان می کند که چطور امکان دارد صدف هایی که طی قرن ها در ساحل دریا انباشته شده اند به این سرعت کمیاب و حتی نایاب شوند.

در این میان کارخانه های صدف کوبی را نمی توان نادیده گرفت، هر چند این کارخانه ها با هدف تهیه پودر صدف برای مرغداری ها تاسیس شده اند و کشور ما را از واردات این محصول بی نیاز می کنند، اما با ادامه این روند، هم پوسته صدف ها در ساحل کم می شود و هم خاکبرداری های پی در پی منظره دلخراشی از بهره برداری های ناآگاهانه انسان از طبیعت را جلوه گر می سازد.

در شهرستان مرزی بندر آستارا که در شمال غربی استان گیلان واقع است و ۱۸.۵ کیلومتر نوار ساحلی دارد، کارخانجات صدف کوبی که از آلاینده های مهم زیست محیطی آستارا هستند، فعال می باشند.

تا سال ۱۳۶۵ تعداد ۱۸ واحد کارخانه تولید پودر صدف در آستارا فعال بود اما به تدریج با کاهش ذخایر طبیعی صدف، ۱۳ کارخانه تعطیل و در حال حاضر فقط ۵ واحد فعال هستند که آنها نیز در تهیه صدف با مشکل روبه رو بوده و هر ساله با کاهش تولید مواجه اند.

این کارخانه ها با تراکتور هایی که برای حمل صدف در اختیار دارند، صدف خود را به صورت مخلوط با شن و ماسه برداشت می کنند که عملا باعث تخریب سواحل آستارا می شود. متاسفانه با مجوزهای بدون کارشناسی که در گذشته که برای احداث کارخانجات صدف کوبی در شهرستان آستارا صادر شد، طی سال های گذشته خسارت بسیاری از طریق این کارخانه ها به محیط زیست و سواحل زیبای آستارا وارد شد و این در حالی است که افراد بسیاری در منطقه از طریق جمع آوری صدف و فعالیت در کارخانه های صدف کوبی اشتغال دارند.

با وجود گشت زنی های مکرر ماموران اداره حفاظت محیط زیست آستارا در سواحل این شهرستان مرزنشین، باز هم در تمامی فصول می توان به وضوح برداشت کنندگان غیر مجاز صدف را در ساعت های مختلف روز مشاهده کرد.

از یاد نبریم که گردشگری دریایی یکی از پردرآمد ترین بخش های گردشگری است که در استان گیلان به حلقه مفقوده این صنعت تبدیل شده است و در این رابطه آزاد سازی حریم دریا، مشخص شدن متولی خاص ساماندهی دریا، داشتن ساحل پاک، رعایت اخلاق طبیعت گردی دریایی و استفاده بهینه از همه پتانسیل های سواحل که صدف ها و گوش ماهی های باقی مانده از جمله این ظرفیت های موجود صنعت گردشگری دریایی هستند، بسیار با اهمیت بوده و نقش اساسی آنها را در توسعه گردشگری دریایی باید پذیرفت.

محیط زیست خط باریک سبز و ساحلی که از آستارا در استان گیلان تا استان گلستان کشیده شده است را باید با تمام توان حفظ کرد چرا که با روند کنونی انواع تخریب ها، چنین خط ساحلی را در چند سال آینده نخواهیم داشت.

آلودگی و تخریب محیط زیست و طبیعت و در عین حال محیط زیست دریایی نوعی ناسپاسی به نعمت های بیکران و زیبای خداوند مهربان است.

*مهدی حسین نژادی، خبرنگار و فعال رسانه ای