به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که یکی از حسابداران آژانس ادبی پالانیک دستگیر شده، این امر فشار زیادی به وی وارد کرده است.
دارین وب، حسابداری است که در ماه می امسال به دلیل استفاده از موقعیت شرکت برای پنهان کردن اختلاسی چند میلیون دلاری دستگیر شد. این کارمند از سال ۲۰۰۱ در آژانس منهتن کار میکرد و رفتار متقلبانه وی از سال ۲۰۱۱ شروع شد.
وب ۴۷ ساله از سوی وزارت دادگستری آمریکا به دلیل تقلبی دستگیر شده که میتواند تا ۲۰ سال زندان دربرداشته باشد و جریمهای ۲۵۰ هزار دلاری شامل حال آن شود.
پالانیک پیشتر نیز گفته بود به دلیل وضعیت پیش آمده نزدیک است ورشکسته شود.
وی اکنون در مصاحبهای گفته است که همه وضعیت او بستگی به قرارداد بعدی دارد که باید برای کتابی ببندد و این که چقدر بتواند از قرارداد بعدیاش پول درآورد. و تا آن موقع او ممکن است مجبور شود خانهاش را بفروشد تا بتواند روی پا بماند.
این نویسنده گفت: مثل این است که حداقل درآمد ۲ کتاب و یا حتی تا ۴ کتاب برداشته شده باشد و به همین دلیل هیچ ذخیرهای تا نوشتن کتاب بعدیام ندارم.
وی افزود: به نظر میرسد این حسابدار مدتها داشته پول برمیداشته و هنوز معلوم نیست او چقدر پول از کدام حسابها اختلاس کرده است.
پالانیک گفت این حسابدار به وی دروغ میگفت و همواره با گفتن این که ناشر پولی پرداخت نکرده او را مشغول میکرد و این در حالی بود که او در حال مراقبت از مادر بیمارش هم بود.
خالق «باشگاه مشتزنی» با اشاره به درگذشت پدر همسرش گفت: اما در زندگی مسایل مهمتری هم هست و همینها زیباست و باید بتوانم به نوشتن بازگردم.
این نویسنده ۵۶ ساله در ادامه با اشاره به این که نوشتن تنها راه ذخیره کردن پول برایش بوده است توضیح داد: وقتی داری مینویسی دیگر پول خرج نمیکنی.
پالانیک تا کنون بیش از ۶۰۵ هزار نسخه از کتابهایش را به قیمت ۴.۳ میلیون پوند در بریتانیا فروخته است و در این میان «باشگاه مشتزنی» با فروش نزدیک به ۱۳۰ هزار نسخه پرفروشترین رمان وی در میان ۹ رمانی است که نوشته است. با اقتباس از این رمان فیلمی به همین نام با بازی برد پیت و ادوارد نورتون در سال ۱۹۹۹ به کارگردانی دیوید فینچر ساخته شده که از محبوبترین فیلمهای تاریخ سینماست.
جدیدترین کتاب پالانیک با عنوان «روز تسویه حساب» همین ماه در بریتانیا منتشر شده است.
برمبنای محاسبات موجود، کارمند خاطی ۳.۴ میلیون دلار از حساب وی اختلاس کرده است.
وی چندی پیش گفته بود که داراییهایش کاهش یافته و چند عامل از جمله انتشار بدون پرداخت حق امتیاز و مشکلات ناشر را برشمارده بود.
وی پس از آن نیز یک بار دیگر اعلام کرده بود درآمدش تقریبا صفر شده و به نظر میرسد پولهایش به نوعی سرقت شده باشد اما این فکر را احمقانه خوانده بود.
پالانیک قسمت دوم باشگاه مشت زنی را سال ۲۰۱۵ در قالب کتاب کمیک منتشر کرد. در فیلمی که از کتاب «باشگاه مشت زنی» (Fight Club) با بازی ادوارد نورتون، برد پیت و هلنا بونهام کارتر ساخته شد، نورتون در نقش یک انسان معمولی که از شغل دفتری معمولی خود ناراضی است ظاهر میشود که با تایلر داردن صابون سازی که نقشش را برد پیت ایفا کرد یک «باشگاه مشت زنی» به راه میاندازد. منتقدان این اثر را کنایهای به درگیری نسل جوان و نظام ارزشگذاری تبلیغی به حساب آوردند.
نسخه فارسی این رمان با ترجمه پیمان خاکسار منتشر شده است.
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