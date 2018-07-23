باکس آفیس آلمان کاهش ۱۷ درصدی را تجربه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، رقابت‌های جام جهانی فوتبال و گرمای هوا ۲ عاملی هستند که از آنها به عنوان عواملی مهم برای کاهش باکس آفیس آلمان در نیمه نخست امسال یاد می‌شود.

باکس آفیس آلمان با فروش ۴۷۲ میلیون دلاری در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۷، با کاهشی ۱۷ درصدی روبه رو شده است.

با وجود موفقیت فیلم «انتقام‌جویان: جنگی ابدیت» که فروشی ۴۵ میلیون دلاری را در سینماهای آلمان ثبت کرد و پرفروش‌ترین فیلم سال تا اکنون در این کشور شد اما حتی این فیلم نیز نتوانست این کاهش را جبران کند.

سینماهای آلمان امیدوارند تا در نیمه دوم سال بتوانند توان لازم را در فروش سینما به دست آورند و این کمبود را جبران کنند. در این نیمه سینماهای آلمان شاهد نمایش ادامه‌های فیلم‌های پرفروشی چون «شگفت‌انگیزان»، «ماما میا!» و «هیولاهای شگفت‌انگیز» خواهند بود.

سینمای آلمان همچنین امیدوارند با فیلم‌های جدید داخلی از فیلمسازان پرفروشی چون تیل شوایگر، ماتیاس شوایگ‌هوفر و میشاییل هربیگ شاید بتوانند روزهای پررونق‌تری را ببینند.

انتظار می‌رود فیلم «کار بدون نویسنده» ساخته جدید فلوریان هنکل فون دونرسمارک که سازنده فیلم «زندگی‌های دیگران» نیز بوده، بتواند در میان فیلم‌های هنری، مخاطب زیادی بیابد.