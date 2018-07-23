هیأت علمی همایش «سینما در عصر دیجیتال» منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حسین‌نژاد، اکبر عالمی، شیوا مقانلو، فاطمه حسینی‌شکیب، تورج منصوری و هادی خانیکی، شش عضو هیئت علمی این همایش هستند که از ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

دبیر این همایش در بخشی از متن حکم اعضای علمی آورده است: «برنامه‌ریزی جهت تأمین محتوای علمی و نظارت بر کیفیت مقالات، سخنرانی‌ها و تولیدات این همایش از جمله وظایف کمیته علمی است که امیدوارم با حضور ارزشمند جنابعالی، به بهترین شکل ممکن طراحی شود و نتایج آن برگزاری رویدادی سرشار از نوآوری، پویایی، و مفید و مؤثر برای ارتقای دانش و بینش سینمای ایران باشد.»

مدرسه ملی سینمای ایران همایش «سینما در عصر دیجیتال» را در تاریخ مذکور، با هدف ارزیابی و تجمیع تجربیات علمی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با سینما در عصر دیجیتال و بهره گیری از مطالعات صورت گرفته در عرصه فناوری‌های نوین و همچنین با همکاری و مشارکت صنوف سینمایی، موسسات تابعه سازمان سینمایی، مراکز علمی و دانشگاهی کشور و نهادهای فرهنگی و هنری و آموزشی فعال در حوزه فیلم و سینما برگزار می‌کند.