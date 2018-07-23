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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

با حکم دبیر همایش

هیأت علمی همایش «سینما در عصر دیجیتال» منصوب شدند

هیأت علمی همایش «سینما در عصر دیجیتال» منصوب شدند

اعضای هیأت علمی نخستین همایش «سینما در عصر دیجیتال» با حکم روح الله حسینی دبیر همایش و مدیر مدرسه ملی سینما منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حسین‌نژاد، اکبر عالمی، شیوا مقانلو، فاطمه حسینی‌شکیب، تورج منصوری و هادی خانیکی، شش عضو هیئت علمی این همایش هستند که از ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

دبیر این همایش در بخشی از متن حکم اعضای علمی آورده است: «برنامه‌ریزی جهت تأمین محتوای علمی و نظارت بر کیفیت مقالات، سخنرانی‌ها و تولیدات این همایش از جمله وظایف کمیته علمی است که امیدوارم با حضور ارزشمند جنابعالی، به بهترین شکل ممکن طراحی شود و نتایج آن برگزاری رویدادی سرشار از نوآوری، پویایی، و مفید و مؤثر برای ارتقای دانش و بینش سینمای ایران باشد.»

مدرسه ملی سینمای ایران همایش «سینما در عصر دیجیتال» را در تاریخ مذکور، با هدف ارزیابی و تجمیع تجربیات علمی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با سینما در عصر دیجیتال و بهره گیری از مطالعات صورت گرفته در عرصه فناوری‌های نوین و همچنین با همکاری و مشارکت صنوف سینمایی، موسسات تابعه سازمان سینمایی، مراکز علمی و دانشگاهی کشور و نهادهای فرهنگی و هنری و آموزشی فعال در حوزه فیلم و سینما برگزار می‌کند.

کد مطلب 4354764

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