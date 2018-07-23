به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، ابوالفضل جمالی گفت: برای نخستین بار در تاریخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، به منظور رفاه حال رانندگان جاده‌ای حوزه حمل بار، طرح بیمه تکمیلی برای ۹۰۰ هزار نفر راننده جاده‌ای بخش حمل کالا و همسرشان، از اول مردادماه سال جاری، به طور رایگان اجرایی می‌شود.

وی افزود: رانندگان شاغل در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بخش حمل کالا می‌توانند ضمن مراجعه به مراکز صدور کارت هوشمند، نسبت به تکمیل اطلاعات خود، اقدام نمایند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم مدارک مورد نیاز جهت بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی رانندگان را شامل شماره شبای حساب بانکی راننده و مشخصات همسرش (کارت ملی و شناسنامه) دانست و عنوان کرد: در فاز نخست اجرای این طرح (صدور رایگان بیمه تکمیلی راننده و همسر وی) که به منظور کنترل هزینه بین صاحب کالا، شرکت حمل‌ونقلی و راننده اجرایی می‌شود، نخست رانندگان و هسران آن‌ها و در مرحله بعد تمامی اعضا خانواده رانندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند.