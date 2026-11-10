امین عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از پیشرفت اجرایی طرح خانه امید در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، برای ساخت ۱۱ هزار و ۹۴۴ واحد مسکونی در مدت ۲۴ ماه برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۹ هزار و ۴۰۰ واحد وارد مراحل اجرایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به آغاز اجرای طرح خانه امید از سال گذشته اظهار کرد: این طرح در ابتدا با عنوان مسکن محرومان و با هدف ساخت مسکن برای سه گروه از اقشار جامعه شامل مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی و افراد غیرتحت پوشش در دهک‌های یک تا چهار درآمدی، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی آغاز شد و روند اجرای آن تاکنون به‌خوبی پیش رفته است.

وی افزود: تغییر عنوان مسکن محرومان به طرح خانه امید اقدام ارزشمندی بود؛ چراکه استفاده از عنوان مسکن محرومان ممکن بود در سال‌های آینده بر ارزش اجتماعی واحدهای ساخته‌شده تأثیر بگذارد و ساکنان مجتمع‌های مسکونی نیز از زندگی در مجموعه‌ای با این نام احساس ناخوشایندی داشته باشند.

عدیلی ادامه داد: در اجرای این طرح، تعدادی از متقاضیان دارای زمین بودند و عملیات ساخت واحد مسکونی را در زمین شخصی خود و مطابق دستورالعمل ابلاغی آغاز کردند. بر اساس این دستورالعمل، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند برای ساخت هر واحد مسکونی در روستاها با حداکثر زیربنای ۶۰ مترمربع و در شهرها با حداکثر زیربنای ۸۵ مترمربع، از ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض، در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان، بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن نقشه واحدهای مسکونی را به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز پروانه ساختمانی مددجویان را برای یک مرحله به‌صورت رایگان صادر می‌کنند. تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض نیز متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و به‌صورت مرحله‌ای به حساب متقاضیان واریز می‌شود تا بتوانند ساخت واحد مسکونی خود را مدیریت و اجرا کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه اجرای طرح بر مبنای مالک‌محوری پیش‌بینی شده است، گفت: متقاضیان می‌توانند خودشان عملیات ساخت را بر عهده بگیرند و مصالح مورد نیاز را از بازار یا انبارهای بنیاد مسکن تهیه کنند؛ همچنین می‌توانند برای اجرای کار از استادکار، معمار یا پیمانکار استفاده کنند و به این ترتیب سهم و مشارکت مؤثری در ساخت واحد مسکونی خود داشته باشند.

وی بیان کرد: مشارکت متقاضیان الزاماً به معنای پرداخت آورده نقدی نیست و افراد می‌توانند از طریق مشارکت در عملیات اجرایی، جابه‌جایی مصالح، همکاری با استادکار، آب‌رسانی و عمل‌آوری بتن و دیوارها یا انجام سایر فعالیت‌های ساختمانی، سهم خود را در ساخت خانه تأمین کنند؛ حتی استفاده مجدد از مصالح قابل استفاده خانه قدیمی پس از تخریب، از جمله در و پنجره، آهن‌آلات و آجر، می‌تواند به‌عنوان آورده غیرنقدی متقاضی در ساخت واحد جدید مورد استفاده قرار گیرد.

عدیلی افزود: افراد غیرتحت پوشش در دهک‌های یک تا چهار نیز در صورت داشتن زمین، می‌توانند با شرایط مشابه از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض طرح بهره‌مند شوند؛ برای این گروه در مناطق روستایی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و در مناطق شهری ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

طرح بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای متقاضیان

وی با بیان اینکه متقاضیان در صورت تمایل به ساخت واحدهایی با زیربنای بیشتر یا تکمیل بخش‌های اضافی ساختمان باید از آورده شخصی خود استفاده کنند، اظهار کرد: این آورده می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد. برای نمونه، فردی که خانه قدیمی خود را تخریب کرده است، می‌تواند مصالح سالم و قابل استفاده آن را برای ساخت واحد جدید به کار بگیرد یا با مشارکت اعضای خانواده در عملیات ساختمانی، بخشی از هزینه‌های ساخت را جبران کند؛ این نوع مشارکت علاوه بر کمک به تکمیل واحد مسکونی، موجب افزایش احساس مسئولیت و دلسوزی متقاضی نسبت به خانه‌ای می‌شود که خود در ساخت آن نقش داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان در ادامه به موضوع تأمین زمین برای متقاضیان فاقد زمین اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن در کنار اداره کل راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و خیران، وظیفه کمک به تأمین زمین مورد نیاز این افراد را بر عهده دارد؛خیران می‌توانند قطعاتی از زمین خود را در شهرها و روستاها، حتی در قالب تعداد زیادی قطعه، به افراد نیازمند واگذار کنند؛ همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند با اختصاص زمین در این زمینه مشارکت داشته باشند.