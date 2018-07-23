۱۵۰ هکتار از مراتع و جنگل های فیروزآباد سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی فارس، مهرزاد بوستانی افزود: این آتش سوزی که از ساعت ۱۵ عصرروز جمعه ۲۲ تیرماه در ارتفاعات روستای خرقه این شهرستان رخ داد بیش از ۱۵۰ هکتار از مراتع و جنگلهای این منطقه دچارحریق شد.

وی گفت:خوشبختانه با تلاش فراوان و مشارکت دستگاههای اجرایی و مردم این حریق پس از گذشت سه روز بطور کامل مهار شد.

مدیرکل منابع طبیعی فارس با اشاره به علت دقیق این آتش سوزی افزود: تعیین جزئیات وقوع این حریق در دست بررسی است و پس از اقدامات کارشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.

بوستانی به عوامل آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی اشاره کرد و افزود: عمده آتش سوزی های رخ داده در عرصه های منابع طبیعی ، سهل انگاری بهره برداران و در بعضی مناطق گردشگران در عرصه های منابع طبیعی است .

وی تصریح کرد: بی احتیاطی، سهل انگاری و بی مبالاتی و عوامل انسانی مهمترین دلیل برای بروز آتش سوزی در عرصه ها است.

بوستانی افزود: براساس آمار از ابتدای سال جاری تاکنون در ۳۱۹ هکتار از مراتع و جنگل های استان آتش‌سوزی رخ داده است.

مدیرکل منابع طبیعی فارس با بیان اینکه مشارکت دستگاهها ،سازمانها و تشکلهای مردمی ، شوراهای اسلامی، دهیاران، بهره‌برداران و مردم در اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی ضرورتی انکار ناپذیر است اظهار داشت: در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی اطفای حریق بسیار سخت است بنابراین برای حفاظت بیشتر اراضی ملی استان نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم.

بوستانی با تأکید بر اینکه آتش زدن جنگل و مراتع به صورت عمدی مجازات سنگینی برای مرتکبین این امر در پی دارد اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع هرگونه تخریب و آتش زدن عرصه های جنگلی به‌موجب قانون ممنوع است و برای متخلفین آن نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته‌شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مهار آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی بویژه کانون های بحرانی در اراضی مرتعی و جنگلی اظهار داشت:نیروهای منابع طبیعی و ماموران یگان حفاظت این اداره کل با تمامی امکانات و تجهیزات موجود درحال آماده باش کامل در عرصه های ملی هستند تا در صورت حریق در منطقه حضور داشته باشند.

وی از دوستداران طبیعت، رهگذاران، چوپانان، دامداران و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در خصوص تخریب، آتش سوزی، تصرف و دیگر موارد در عرصه های طبیعی موارد را از طریق سامانه ۱۵۰۴(یگان حفاظت منابع طبیعی) در سراسر استان گزارش دهند.

گفتنی است آتش سوزی ارتفاعات منطقه خرقه شهرستان فیروزآباد با تلاش‌ نیروهای منابع طبیعی ، سربازان سلحشور تیپ ۳۷ زرهی و تیپ ۵۵ هوابرد شیراز، نیروهای بسیج سازندگی و سپاه شهرستان فیروزآباد ، بالگرد های هلال احمر فارس، نیروهای محلی ساعت ۱۱ صبح دوشنبه ۲۵ تیر ماه کاملا مهار شد.