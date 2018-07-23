«قوی بلورین» جایزه اصلی جشنواره اودسا را برد/تجلیل از ژاکلین بیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «قوی بلورین» محصول مشترک بلاروس، آلمان، روسیه و آمریکا به کارگردانی داریا ژوک جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی فیلم اودسا را به خانه برد.

این فیلم که به عنوان نماینده بلاروس برای رقابت اسکار ۲۰۱۹ انتخاب شده، درامی سینمایی با موضوع مهاجرت در دهه ۱۹۹۰ است و نخستین اکران جهانی خود را در جشنواره کارلووی واری امسال تجربه کرد.

«تاسف» ساخته بابیس ماکریدیس کارگردان یونانی نیز در بخش رقابت بین‌المللی به عنوان بهترین اثر انتخاب شد و جایزه بهترین کارگردان را هم به خانه برد.

تقدیر ویژه هیات داوری نیز به فیلم «پوروروکا» ساخته کنستانتین پپسکو کارگردان رومانیایی رسید.

ویکتور پولستر نیز جایزه بهترین بازیگری را برای بازی در فیلم «دختر» ساخته لوکاس دونت کارگردان بلژیکی برد و «بازی‌های خانه» ساخته آلیسا کووالنکو به عنوان بهترین مستند اروپایی انتخاب شد.

«دلتا» ساخته اولکساندر تجینسکی جایزه بهترین فیلم را در بخش رقابت ملی اوکراین دریافت کرد.

در این مراسم ژاکلین بیسِت ۷۳ ساله با دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری از جشنواره فیلم اودسا تقدیر شد.

بیسِت جایزه اردک طلایی را در مراسم اختتامیه این جشنواره که شنبه شب برگزار شد، دریافت کرد.

این بازیگر جایزه گلدن گلوب را سال ۲۰۱۳ برای بازی در درام تلویزیونی «رقص روی لبه» به کارگردانی استیون پولیاکوف دریافت کرد.

این مراسم در شهر بندری اودسا در اوکراین در ساحل دریای سیاه برگزار شد.

امسال نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اودسا که مهمترین جشنواره سینمایی اوکراین است از ۱۳ تا ۲۱ جولای برگزار شد. این جشنواره شامل سه بخش رقابت بین المللی، رقابت ملی و رقابت مستند اروپایی است و هیات داوران بین المللی جوایزی در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین بازیگر و بهترین کارگردان به برندگان اهدا می‌کنند.