مفتی سوریه: کلاه سفیدها جنایتکاران جنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه اعلام کرد که اعضای سازمان کلاه سفید ها جنایتکاران جنگی هستند و از مقامات سوریه و روسیه خواست که آنها را تحت تعقیب قرار دهد.

وی در جریان دیدار با هیاتی روسی گفت: آنها(کلاه سفیدها) آوارگان نیستند بلکه جنایتکاران جنگی هستند. از دولت های سوریه و روسیه می خواهم که کلاه سفیدها را هر جایی که باشند تحت تعقیب قرار دهند.

مفتی سوریه بیان کرد: کلاه سفیدها کسانی بودند که سلاح شیمیایی را در دوما و دیگر شهرها به کار گرفتند. آنها کسانی بودند که از مواد شیمیایی در حملات به ویژه در استانهای ادلب و حلب استفاده کردند.

حسون، کلاه سفیدها را افرادی مجرب که بسیاری از آنها تخصص شیمیایی دارند توصیف کرد که تحت پوشش تیم های بشردوستانه عمل کردند.

وی گفت: کلاه سفیدها مواد شیمیایی را ضد غیرنظامیان به کار گرفتند. می خواهیم این سئوال را بپرسیم که چرا آنها به سوریه فرار نکردند و نمی خواهند که به جامعه سوریه بازگردند جواب این است که غرب به آنها برای نابودی جامعه سوریه دلبسته بود.