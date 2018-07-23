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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲

مفتی سوریه: کلاه سفیدها جنایتکاران جنگی هستند

مفتی سوریه: کلاه سفیدها جنایتکاران جنگی هستند

مفتی سوریه با اشاره به فراری دادن کلاه سفیدها از سوی آمریکا، صهیونیستها و غربی ها، افراد این سازمان را جنایتکاران جنگی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه اعلام کرد که اعضای سازمان کلاه سفید ها جنایتکاران جنگی هستند و از مقامات سوریه و روسیه خواست که آنها را تحت تعقیب قرار دهد.

وی در جریان دیدار با هیاتی روسی گفت: آنها(کلاه سفیدها) آوارگان نیستند بلکه جنایتکاران جنگی هستند. از دولت های سوریه و روسیه می خواهم که کلاه سفیدها را هر جایی که باشند تحت تعقیب قرار دهند.

مفتی سوریه بیان کرد: کلاه سفیدها کسانی بودند که سلاح شیمیایی را در دوما و دیگر شهرها به کار گرفتند. آنها کسانی بودند که  از مواد شیمیایی در حملات به ویژه در استانهای ادلب و حلب استفاده کردند.

حسون، کلاه سفیدها را افرادی مجرب که بسیاری از آنها تخصص شیمیایی دارند توصیف کرد که تحت پوشش تیم های بشردوستانه عمل کردند.

وی گفت: کلاه سفیدها مواد شیمیایی را ضد غیرنظامیان به کار گرفتند. می خواهیم این سئوال را بپرسیم که چرا آنها به سوریه فرار نکردند و نمی خواهند که به جامعه سوریه بازگردند جواب این است که غرب به آنها برای نابودی جامعه سوریه دلبسته بود.

کد مطلب 4355205

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