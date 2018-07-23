حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان به ۲۸.۵ میلیون متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: در حال حاضر مقدار ذخیره سد اکباتان ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب معادل ۸۳ درصد حجم آن است.

وی بیان کرد: مقدار خروجی آب در هر روز از سد برای مصرف شرب یک هزار و ۲۰۰ و برای کشاورزی ۲۴۰ لیتر در ثانیه است.

ستوده با اشاره به ثبت بارش ۳۹۹ میلی‌متری برای همدان گفت: از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ تاکنون ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر آب وارد سد شده که سال گذشته در این زمان، ۵۷ میلیون و ۲۷۰ هزار لیتر بوده و ورودی امسال نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان اعلام کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون نیز مقدار آب مصرف‌شده برای شرب در شهر همدان و اطراف ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

ستوده بیان کرد: ذخیره سد سرابی تویسرکان هم ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب و خروجی آن ۸۰ لیتر در ثانیه برای شرب و ۲۵۰ لیتر برای کشاورزی است و ورودی هم ندارد.

وی گفت: سد کلان ملایر هم ۴۲ میلیون و ۶۵۰ هزار متر مکعب آب دارد که ورودی آب به آن ۴۶ لیتر در ثانیه و خروجی آن ۸۹۶ لیتر برای بخش کشاورزی است.