به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان در سامانه الکترونیکی روابط کار به وزارت کار ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه هزینه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵۵۱۰ تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۶ هزار تومان و همچنین ثبت نام از کارگران نیز بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۴۵۹۰ تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵ هزار تومان تعیین شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

با نهایی شدن این تعرفه، ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه الکترونیکی روابط کار از روز شنبه در استان تهران با مراجعه به دفاتر پیشخوان آغاز می شود.

با راه اندازی سامانه الکترونیکی جامع روابط کار قرار است خدمات مربوط به کارگران و کارفرمایان از طریق این سامانه ارائه شود تا ضمن کاهش مراجعات حضوری، رسیدگی به امور روابط کار تسهیل شود.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشور پیش بینی شده است که علاوه بر شفافیت در اطلاعات، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می‌دهد.

از حدود ۳۰ زیرسامانه و خدمتی که قرار است در قالب سامانه جامع روابط کار به تدریج ارائه شود، در فاز نخست دو زیرسامانه ثبت «قراردادهای کار نیروی کار» و «ثبت دادخواست و شکایات کارگران» پیاده سازی شده است که در دسترس جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان بخشی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است که با پیاده سازی سایر زیرسامانه ها، خدمات جدیدتری از جمله ارائه خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

این سامانه پس از اجرای آزمایشی در استان تهران از روز شنبه، قرار است در فاز بعد در استانهای البرز، قزوین، اردبیل و سمنان و سپس در کل کشور اجرا شود.

کارگران و کارفرمایان با یک بار مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام در سامانه روابط کار اقدام می کنند تا برای ورود به سامانه مجاز شوند.

تاکید می شود این سامانه در فاز نخست در استان تهران اجرا می شود.