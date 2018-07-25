کارگروه نظارت و ارزیابی و رسیدگی به تخلف شرکت های vod تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، به استناد ابلاغ ماده ۱۴ آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی vod مورخ ۵ شهریور ۹۶ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم رئیس سازمان سینمایی کارگروهی متشکل از نماینده صنف مرتبط خانه سینما و اشخاص صاحب نظر و کارشناسان فنی و محتوایی شامل ناصر عنصری، سعید منظری، سعید رجبی فروتن، داوود اسماعیلی و منصور پارسایی دبیر کارگروه تشکیل شدند.

همچنین دستور العمل اجرایی ماده ۵ و ۱۴ آیین نامه مذکور شامل شرایط عمومی و اختصاص تاسیس، تمدید، ضوابط و تکالیف، رسیدگی به تخلفات و نظارت و ارزیابی آثار توسط کارگروه مربوطه توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.