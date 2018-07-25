عضویت ۱۲ هزار دانشجو در کانون های همیاران سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، منصوره السادات صادقی در دومین نشست هم‌اندیشی شورای عالی راهبردی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: دانشجویان در مرحله انتقالی هستند که با انتخاب‌های متعدد مواجه هستند و بنابراین ممکن است بیشتر در معرض آسیب قرار داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های دفتر مشاوره و سلامت وزرات علوم برای پیشگیری و مداخلات در زمینه رفتارهای خودآسیب‌رسان افزود: اقدامات انجام شده شامل افزایش تعداد مراکز مشاوره، افزایش تعداد کادر متخصص در این مراکز، اجرای برنامه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید و اجرای سیمای زندگی است که سبک زندگی دانشجویان را در ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

مدیر کل مشاوره و سلامت وزارت علوم ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده، راه‌اندازی و تقویت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان است.

صادقی عنوان کرد: سال گذشته با همکاری ۱۳۰ دانشگاه، ۱۰ مرکز پیام نور و ۱۵۵ شعبه فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای حدود ۱۲ هزار دانشجو عضو این کانون‌ها شده‌اند و در برنامه‌های مراکز مشاوره دانشجویی همراه هستند.

حمید پیروی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: موضوع رفتارهای خود آسیب‌رسان در حوزه آموزش عالی به‌خصوص دانشگاه‌های دولتی، با وجود اینکه نسبت به سایر دانشگاه‌ها دارای فراوانی کمتری است اما باتوجه به انعکاس آن در سطح رسانه‌ها و جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: نتایج کارنامه سلامت روان دانشجویان تازه وارد دانشگاه تهران در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تعدادی از دانشجویان در بدو ورود نیازمند دریافت خدمات بهداشت روانی و درصد کمی نیز نیازمند مداخلات درمانی جدی بودند.