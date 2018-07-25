نماز جمعه قلب فرهنگی شهر است/ تشریح وظایف اعضای ستاد نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در همایش پنج مرداد و سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور در سخنانی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع)، اظهار داشت: روز جمعه سید الایام است، روز جمعه روز میثاق با آل الله است، اعمال روز جمعه ثواب مضاعف دارد، بدی ها محو می شود، حسنات ثبت می شوند و روز عید مسلمانان است.

در نماز جمعه دو عنصر وحدت و اقتدار بسیار مهم است

وی با اشاره به فلسفه نماز جمعه، عنوان کرد: فلسفه نماز جمعه در حضور مردم در صحنه است، نماز جمعه اجتماع عظیم هفتگی مسلمانان است و مسلمانان وحدت، اتحاد و قدرت خود را به نمایش می گذارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در نماز جمعه دو عنصر وحدت و اقتدار بسیار مهم است، ادامه داد: نماز جمعه قدرت نمایی است، یکی از سیاست های فعلی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه این بوده که جاهایی که نماز جمعه اقتدار لازم را نداشته باشد را تعطیل می کند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به فلسفه خطبه های نماز جمعه، نیز بیان داشت: موعظه، نصیحت، معنویت و نورانیت دل از فلسفه های خطبه های نماز جمعه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امام جمعه موعظه گر و نصیحت کننده است و خطبه های نماز جمعه باید مشتمل بر موعظه، پند و اندرز باشد، ادامه داد: ترغیب و تشویق مردم به اطاعت، بندگی خدا و ترک معصیت فلسفه دیگر خطبه های نماز جمعه است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خطبه های نماز جمعه باید امیدوار کننده باشد و بنیه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری مردم را تقویت کند، تصریح کرد: همچنین بیان مصلحت دین و دنیای مردم فلسفه دیگر خطبه های نماز جمعه است.

تشریح رسالت های نماز جمعه

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به رسالت نماز جمعه در ابعاد گوناگون، عنوان کرد: نماز جمعه رسالت فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، معنوی، اخلاقی و ... دارد و نماز جمعه آینه تمام نمای اسلام است و نماز جمعه از شئون ولایت است.

وی با اشاره به رسالت سیاسی نماز جمعه، بیان داشت: این امر با بصیرت افزایی و روشنگری، تبیین سیاست های دشمن، تبیین سیاست های ولایت، رهبری و نظام و ... تحقق پیدا می کند، نماز جمعه ارائه کننده سیاست های نظام است و تریبون نماز جمعه یک تریبون رسمی بوده و بخشی از دستگاه نظام، ولایت و رهبری است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به رسالت تربیتی نماز جمعه، گفت: اخلاق و رفتار مردم در نماز جمعه باید عوض شود، نماز جمعه، نماز تربیتی است، امام جمعه نیز باید برخورد پدرانه داشته باشد، برخورد طلب کارانه، تحکمی و چکشی در نماز جمعه نیست، رفتار امام جمعه باید با محبت، بخشش، عفو و گذشت باشد، نماز جمعه، نماز رافت و محبت است.

آیت الله میرعمادی در ادامه به رسالت اجتماعی نماز جمعه اشاره کرد و گفت: نماز جمعه پیوند بین مردم، ولایت و رهبری است، نماز جمعه پیوند مردم و نظام اسلامی است، تقویت اخوت و برادری در نماز جمعه صورت می گیرد، پیوند خویشاوند و ترویج صله رحم در نماز جمعه صورت می گیرد.

نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است

وی همچنین به رسالت فرهنگی نماز جمعه اشاره کرد و افزود: ترویج فرهنگ ناب اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در نماز جمعه صورت می گیرد، مقام معظم رهبری از نماز جمعه به عنوان قرارگاه فرهنگی یاد کرده اند، نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد رسالت دیگر نماز جمعه را دینی و مذهبی برشمرد و افزود: معنویت بخشی، تقرب به سوی خدای متعال رسالت نماز جمعه است، خطبه های نماز جمعه باید دل مردم را تکان دهد، نماز جمعه، نماز بیداری افکار عمومی است، نماز بیداری انسان از غفلت و هوای نفسانی است.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود به وظایف اعضای ستادهای نماز جمعه جمعه اشاره کرد و گفت: داشتن برنامه جامع و کامل فرهنگی یکی از این وظایف است، ستادهای نماز جمعه بازوان قوی برای امام جمعه هستند، چشم و گوش امام جمعه هستند.

وی انتخاب روش جذاب برای اجرای برنامه های فرهنگی در نماز جمعه را یکی دیگر از وظایف اعضای ستادهای نماز جمعه عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که امام جمعه پدر معنوی شهر است، ستادهای نماز جمعه باید جوانان را به نماز جمعه جذب کنند.

ستادهای نماز جمعه جوانان و صاحبان ایده را جذب کنند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد زمینه سازی برای اقامه نماز جمعه را یکی دیگر از وظایف ستادهای نماز جمعه عنوان کرد و گفت: تقویت و گسترش ستاد نماز جمعه یکی دیگر از این وظایف است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ستادهای نماز جمعه باید اقدام به جذب افراد خوش فکر، جوان و صاحبان ایده کنند، ادامه داد: ستادهای نماز جمعه باید پویا باشند و از صاحبان ایده و طرح استفاده کنند.

وی همچنین وظیفه دیگر ستادهای نماز جمعه را آسیب شناسی عنوان کرد و گفت: اعضای ستاد نماز جمعه باید مسئولیت پذیر باشند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی بنده وارد لرستان شدم، در استان تنها هشت نماز جمعه اقامه می شد، امروز این عدد به ۱۸ نماز جمعه رسیده است.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: در حال حاضر هفت تا هشت استان دیگر نسبت به لرستان نماز جمعه کمتری دارند.

وی با اشاره به احداث مصلاهای نماز جمعه در شهرستان های لرستان طی این مدت، ادامه داد: تشکیل ستادهای نماز جمعه، احداث دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.