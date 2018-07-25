جشنواره ونیز آثارش را معرفی کرد/ حضور نمایندگانی از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در کنفرانس مطبوعاتی جشنواره فیلم ونیز اسامی فیلم‌های حاضر در این دوره جشنواره شامل بخش رقابت بین‌المللی و دیگر بخش‌های این جشنواره معرفی شدند.

در بخش غیررقابتی این دوره «سینما در باغ» فیلم «فانوس خیال» تازه‌ترین فیلم امیر نادری و «Blood Kin» ساخته رامین بحرانی کارگردان ایرانی- آمریکایی نمایش داده می‌شود. نسخه ترمیم‌شده فیلم «خشت و آینه» محصول ۱۳۴۳ به کارگردانی ابراهیم گلستان نیز در بخش کلاسیک‌های ونیز روی پرده می‌رود.

فیلم «همچنان که می‌مُردم» به کارگردانی مصطفی سیاری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش افق‌های این دوره جشنواره ونیز دیده می‌شود. فیلم کوتاه «پاگرد» به کارگردانی مصطفی بنی‌هاشمی نیز یکی از ۱۳ فیلم‌ بخش کوتاه افق‌های جشنواره است.

همچنین فاطمه معتمدآریا به عنوان داور بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز و رامین بحرانی نیز به عنوان داور بخش فیلم‌های اول این جشنواره در این رویدا هنری حضور دارند.

فیلم های حاضر درجشنواره فیلم ونیز عبارتند از:

بخش رقابتی

«اولین مرد» ساخت دمین شازل از آمریکا

«کوهستان» ساخته ریک آلورسون از آمریکا

«زندگی دو نفره» ساخته اولیویه آسایاس از فرانسه

«برادران سیسترز» ساخته ژاک اودیار از فرانسه/بلژیک/رومانی/ اسپانیا

«تصنیف باستر اسکروگز» ساخته اتان و جوئل کوئن از آمریکا

« Vox Lux» ساخته بردلی کوربت از آمریکا

«رم» ساخته آلفونسو کوارون از مکزیک

«۲۲ جولای» ساخته پل گرینگراس از نروژ/ ایسلند

« Suspiria» ساخته لوکا گوادانینو از ایتالیا

«بدون نویسندده کار کن» ساخته فلوریان هنکل فون دونرسمارک از آلمان

«بلبل» ساخته جنیفر کنت از استرالیا

«مورد علاقه» ساخته یورگوس لانتیموس

«پترلو» ساخته مایکل لی از آمریکا/ بریتانیا

«انقلاب کاپری» ساخته ماریو مارتونی از ایتالیا/ فرانسه

«وقتی دنیا آتش بگیرد چه کار می کنی؟» ساخته رابرت مینروینی از ایتالیا/ آمریکا/ فرانسه

«غروب آفتاب» ساخته لاسلو نمس از مجارستان/ فرانسه

«برادران دشمن» ساخته دیوید اولهوفن از فرانسه/ بلژیک

«زمانه ما» ساخته کارلوس ریگاداس از مکزیک/فرانسه/ آلمان/ دانمارک/ سوئد

«دروازه ابدیت» ساخته جولین شنابل از آمریکا/ فرانسه

«کشتن» ساخته شینیا سوکاماتو از ژاپن

غیررقابتی - رویداد ویژه

«روی دیگر باد» ساخته اورسون ولز از آمریکا

«وقتی مرا دوست خواهند داشت که مرده باشم» ساخته مورگان نویل از آمریکا

«دوست درخشان من» ساخته ساوریو کوستانزو از ایتالیا/ بلژیک

غیررقابتی- غیرداستانی

«نامه‌ای به یک دوست در غزه» ساخته آموس گیتای

«آبرنگ» ساخته ویکتور کاساکوفسکی

«پپه کوچک، یک زندگی فوق‌العاده» ساخته امیر کوستوریتسا

«فرآیند» ساخته سرگی لازنیتسا

«گیتارهای خیابان کارمن» ساخته رون مان

«داعش: فردا. ارواح از دست رفته موصل» ساخته فرانچسکا مانوچی و آلسیو رومنزی

«دارمای آمریکایی» ساخته ارول موریس

«مقدمه‌ای بر تاریکی» ساخته گاستون سولنیکی

«چهره تو» ساخته تسای مینگ لیانگ

«۱۹۸۳ تنوع» ساخته گیورگی ترِوِس

«مونروویا، ایندیانا» ساخته فردریک وایزمن

غیررقابتی - داستانی

«یک تاریخ بدون نام» ساخته روبرتو آندو از ایتالیا

«استیوانت‌ها» ساخته والریا برونی تدشی از فرانسه/ ایتالیا

«ستاره‌ای متولد شده است» ساخته بردلی کوپر از آمریکا

«شاهکار من» ساخته گاستون دوپرات از آرژانتین/ اسپانیا

«تراموایی در اورشلیم» ساخته آموس گیتای از اسراییل/ فرانسه

«مردم و پادشاهشان» ساخته پی‌یر شولر از فرانسه/ بلژیک

«سکوت» ساخته پابلو تراپرو از آرژانتین

«در میان بتن بکشید» ساخته کریگ زاهلر

«سایه» ساخته ژانگ ییمو از چین

غیر رقابتی - سینما در باغ

«Blood Kin» ساخته رامین بحرانی

«بانکدار آنارشیست» ساخته جولیو بیس

«شادترین پسر در دنیا» ساخته جی‌پی

«خداحافظ سایگون» ساخته ویلما لابیت

«درخت زندگی» (با تدوین ویژه) ساخته ترنس مالیک

«زمان خروج» ساخته سباستین مارینر

«فانوس خیال» ساخته امیر نادری

«کامورا» ساخته فرانچسکو پاتیرنو

افق‌ها

«در پوست من» ساخته آلسیو سرمونینی (فیلم افتتاحیه)

«سفره ماهی» ساخته پوتیفونگ آرونفنگ

«سونی» ساخته ایوان آیر

«رودخانه» ساخته امیر بایگازین

«شبِ ۱۲ سال» ساخته آوارو برچنر

«شانه» ساخته فلاویا کاسترو

«اعلان» ساخته مهمت فاضل کاسکان

«یک روز ناگهان» ساخته سیرو دمیلیو

«چارلی می‌گوید» ساخته مری هارون

«آماندا» ساخته میخائیل هرس

«روزی که سایه‌ام را گم کردم» ساخته سوداد کادان

«لنکاس» ساخته سارا مارکس

«مردی که همه را شگفت‌زده کرد» ساخته ناتاشا مرکولاوا، الکسی چوپوف

«خاطرات بدن من» ساخته گارین نگروهو

«همچنان که می‌مُردم» ساخته مصطفی سیاری

«پیشگویی آرمادیو» ساخته امانوئله اسکارینگی

«راه راه» ساخته یارون شانی

«جینپا» ساخته پیما تسدن

«تلاویو در آتش» ساخته سامه زوآبی

