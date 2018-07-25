دشمنان با تمام قوا به فکر خاموشی موتور انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اختتامیه پنجمین دوره آموزشی توجیهی دوره ثامن الحجج و نهمین همایش رابطین دفتر تایید شرعی ضوابط و برنامه ها که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد با اشاره به خدمات و تلاشهای صورت گرفته در دفتر تایید شرعی اظهار کرد: دفتر تایید شرعی یکی از مهمترین بخش های نمایندگی ولی فقیه سپاه است که با فلسفه وجودی نمایندگی سر و کار داشته و با تلاشهای صورت گرفته، این بخش ثابت کرده است شرعی عمل کردن به معنای متوقف کردن و کند کردن کار نیست، بلکه می شود ضمن رعایت شرع امور را بهتر به انجام رساند.

وی با بیان اینکه کارهای بزرگی در دفتر تایید شرعی انجام گرفته است، ادامه داد: راه اندازی کمیته های مختلف از اقداماتی بوده که صورت گرفته و این آمادگی وجود دارد که با رعایت مسائل شرعی سپاه و انطباق با موازین شرعی و قانونی، بعد معنویت افزایی بخشنامه ها و دستورالعمل های سپاه نیز دنبال شود.

حاجی صادقی افزود: در دیدگاه مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی یک موجود زنده و در حال حرکت است که این موجود زنده یک موتور محرک دارد و آن دین و شریعت است. ماهیت اصلی انقلاب اسلامی، اسلامیت آن است و دشمنان این را فهمیده اند و با تمام قوا به فکر خاموشی موتور انقلاب هستند.

وی گفت: آنچه که امت و این انقلاب را ثابت قدم نگه داشته، تعبد دینی است و شاخص دینی بودن یک حکومت و نهادهای آن اجرای احکام الهی، عمل به شریعت و حکم خدا و دیگری ولایتمداری است.

نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: دشمن می‌خواهد در یک بخش باورهای دینی و ارزش‌ها و در بخش دیگر عمل کردن به احکام الهی را تغییر دهد. باید توجه داشته باشیم همیشه لغزش فکری باعث لغزش عملی نمی شود بلکه در موارد زیادی لغزش عملی به تدریج باعث ایجاد لغزش فکری می‌گردد و این مطلب در قرآن آمده است؛ چون گاهی انحراف عملی باعث ایجاد انحراف فکری در فرد می‌شود.

وی با بیان اینکه عمل کردن به اسلام در سپاه دو بعد دارد، تصریح کرد: یک بعد عمل افراد به دین به عنوان فردی است و بعد دوم این است که سازمان دینی باشد و دینی اداره شود. یکی از عرصه‌های اداره شدن سازمان به صورت دینی این است که ضوابط و بخش نامه‌ها از دین گرفته شود و اینکه از دین نسخه و دستورالعمل برداشت گردد، نه اینکه فقط دستورالعمل و ضوابط بر دین عرضه شود.

حاجی صادقی با بیان اینکه سپاه باید مثل یک تابلوی مجسم و یک الگو در نظام قرار گیرد، افزود: این مد نظر مقام معظم رهبری است و انتظار رهبری از سپاه این است که سپاه الگو کامل در همه عرصه ها باشد.

وی افزود: زنده نگه داشتن موتور انقلاب در بطن سازمان مهمترین ماموریت دفتر تایید شرعی است، اگر در بحث های فقهی و شرعی بلغزیم در معنویت هم دچار لغزش می شویم. مشکلات و نابسامانی های موجود در کشور عمل نکردن به شریعت اسلام است.

حاجی صادقی دکترین و اصول حاکم بر دفتر ضوابط شرعی را یک اصل لازم و مورد نیاز دانست و اظهار داشت: هرچه بیشتر پیش می رویم اهمیت این دفتر مشخص می‌شود. باید در کنار شریعت محوری و بحث فقهی بحث معنویت افزایی هم مورد توجه قرار گیرد و به آن رسیدگی کنند. یعنی توجه داشته باشند آیا این بخشنامه باعث افزایش معنویت می‌شود یا بدآموزی دارد.

وی در پایان قاطعیت در عمل و مطالبه گری و ایستادن بر روی اصول را از دیگر وظایف دفتر ضوابط شرعی دانست و گفت: باید بنا را بر ایستادگی بر روی اصول بگذاریم و هیچگاه نباید ایستادن بر روی شریعت و قاطعیت بر روی اسلامیت نهاد و سازمان را فراموش کنیم.