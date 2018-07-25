پاسخ وزیر ارشاد به حواشی حضور ایران نمایشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی درباره اتفاقات سال گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و حضور عناصر ضد انقلاب در غرفه جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی را برای ناشران حاضر در این نمایشگاه ایجاد کرده بود، گفت: با اخطار و تذکرات مسئولان نمایشگاه کتاب ایران، مقرر شد امسال در این دوره از نمایشگاه، تمامی مسائل از لحاظ امنیتی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مسئولان نمایشگاه فرانکفورت به تامین امنیت فضای این رویداد متعهد شدند.

وی افزود: سال گذشته در جریان برگزاری این نمایشگاه، غرفه ایران با مشکلات امنیتی مواجه شد و مسئولان نمایشگاه فرانکفورت به پرداخت مبلغی به عنوان تخفیف و جریمه متعهد شدند و مقرر شد امسال نیز برای تامین امنیت کامل تعهد بدهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه تصمیم و برنامه ای برای برخورد با کسانی که اقدام به واردات کاغذ با ارز دولتی کرده ولی در بازار داخلی توزیع نکرده اند، دارید؟ گفت: این مساله باید از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و اعلام کرده ام که بخشی از کاغذهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده به خوبی در فضای بازار توزیع نشده است.

صالحی افزود: روز گذشته در جلسه کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حضور مسئولان این حوزه با انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان کاغذ و انجمن تشکل های نشر برگزار شد، قیمت پایه در کاغذ روزنامه ٤١٠٠ تومان و کاغذ تحریر نیز هر بند ١٢٥هزار تومان تعیین و اطلاع رسانی شد.

وی گفت: تصمیمات اتخاذ شده چنانچه تخلفاتی خارج از قیمت های تعیین شده صورت گیرد و فردی نرخی بالاتر از رقم های مصوب شده کاغذ به فروش برساند، به طور یقین با افراد خاطی برابر مقررات و ضوابط برخورد جدی می شود.