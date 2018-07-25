سرانه فضای ورزشی صومعه سرا بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگارمهر، علی فتح اللهی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت ورزشی که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: شهرستان صومعه سرا با ۱.۷ متر سرانه فضای ورزشی در مقایسه با میانگین استانی و حتی کشوری از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه این موضوع سبب نمی شود که در حوزه ورزشی صومعه سرا فعالیتی دیگر انجام نشود، افزود: انتظار می رود با توجه به پروژه های در دست اجرا در حوزه ورزشی در سطح شهرستان شاهد افزایش سرانه فضای ورزشی صومعه سرا به ۱.۳ درصد برای هر نفر باشیم.

وی با اشاره به وجود ۱۶ سالن ورزشی دولتی و ۴۶ سالن ورزشی خصوصی در شهرستان صومعه سرا، گفت: چهار سالن ورزشی نیز در دست اجرا بوده که برخی از آنها از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی برخوردار است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه برای برخی از رشته ها ورزشی اعم رشته های رزمی، کشتی، تکواندو، بوکس و تنیس روی میز در شهرستان سالن های تخصصی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: شهرستان صومعه سرا دو هزار و ۴۶۴ ورزشکار بیمه شده دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در آینده شاهد حضور بانوان در ورزشگاه ها خواهیم بود، ادامه داد: باید از هم اکنون در ساخت سالن ها و فضاهای ورزشی زیرساخت های لازم و مناسب برای حضور بانوان در ورزشگاه ایجاد شود.

فتح اللهی به ساخت سالن ورزشی در منطقه محروم گوراب زرمیخ با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی اشاره کرد و افزود: متاسفانه اعتبارات پیش بینی شده برای تکمیل این پروژه هنوز اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به طرح هزار روستا هزار ورزشگاه که مورد تاکید استاندار گیلان نیز است، خاطرنشان کرد: در شهرستان صومعه سرا ۲۶ روستا که دارای سند و قابلیت اجرا بوده شناسایی و لیست برداری شده تا اقدامات بعدی اجرایی شود.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی، پویایی و تحرک جامعه بسیار تأثیرگذار است، افزود: هزینه کردن در حوزه ورزشی و توسعه فضاهای ورزشی به داشتن آینده و جوانان سالم کمک می کند.