شناخت فواید ماهی برای سلامت جسم و مغز

به گزارش خبرنگار مهر، ماهی از جمله سالم ترین مواد غذایی است که سرشار از مواد مغذی مهم نظیر پروتئین و ویتامین D است. همچنین این غذای دریایی بهترین منبع اسیدهای چرب امگا۳ است. در ادامه به برخی از فواید خوردن ماهی اشاره می شود.

کاهش ابتلا به بیماری قلبی

طبق نتایج مطالعات اخیر، مصرف ماهی با کاهش ریسک بیماری کُشنده بیماری قلبی عروق کرونر مرتبط است. ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا۳ است که از قلب محافظت کرده، موجب کاهش التهاب شده و از ابتلا به بیماری های مزمن پیشگیری می کند.

منبع غنی ویتامین D

ویتامین D برای جذب کلسیم برای سلامت و رشد استخوان مفید است. طبق اعلام موسسات ملی سلامت، ماهی سرشار از ویتامین D است. از اینرو یکی از بهترین منابع رژیمی برای این ماده مغذی ضروی تلقی می شود.

بهبود قوه بینایی

ماهی از بهترین منابع اسیدهای چرب امگا۳ است. مغز و چشم های ما به شدت نیازمند اسیدهای چرب امگا۳ برای حفظ سلامت و عملکردشان هستند. به گفته محققان، اسیدهای چرب امگا۳ برای بهبود قوه بینایی وسلامت چشم مفید هستند.

مقابله با افسردگی

ماهی برای سلامت روان هم مفید است. طبق گزارش محققان، روغن ماهی می تواند در کنار مصرف داروی ضدافسردگی به بهبود علائم افسردگی کمک کند.

از بین بردن آکنه ها

ماهی می تواند به تسکن علائم آکنه در پوست کمک کند. به گفته محققان، روغن ماهی برای پاکسازی پوست افراد مبتلا به آکنه خفیف تا شدید سودمند است.

افزایش متابولیسم

اسیدهای چرب امگا۳ موجود در ماهی دارای تاثیر مثبت بر متابولیسم هستند. به گفته محققان، چربی سالم موجب افزایش سرعت متابولیسم و همچنین اکسایش چربی در زنان مسن می شود.

کاهش علائم پیش از یائسگی

به گفته محققان مصرف ماهی می تواند به کاهش علائم پیش از یائسگی در زنان کمک کند. زمانیکه زنان میزان مصرف اسیدهای چرب امگا۳ خود را که در ماهی به وفور یافت می شود، افزایش دهند می توانند بر تداخل علائم پیش یائسگی در زندگی روزمره شان فائق ایند.