به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و درباره روابط تجاری واشنگتن-بروکسل گفتگو کردند.

هر دوی آنها در آغاز این دیدار از تمایل خود برای کاهش تعرفه‌ها و کاهش تنش‌ها در موضوع تجارت فراآتلانتیک خبر دادند.

دونالد ترامپ اعلام کرد: اگر هیچ تعرفه، هیچ مانع و هیچ یارانه‌ای وجود نداشته باشد، آمریکا بسیار خوشحال خواهد شد. بسیاری از کشورها موانع و تعرفه‌های زیادی وضع کرده‌اند که ما باید از این مقررات پیروی کنیم. می‌توانید این کار آنها را تلافی بنامید اما من بیشتر ترجیح می‌دهم که آن را رفتار متقابل بنامم. اما چه با کشورهای اتحادیه اروپا و چه دیگر کشورها، این تقابل باید در حداقل باشد.

یونکر نیز با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا نیمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند گفت: ما شرکای نزدیکی هستیم؛ متحد هستیم و نه دشمن. ما باید با یکدیگر کار کنیم.

در نشست خبری که پس از پایان گفتگوهای دو رهبر سیاسی برگزار شد، دونالد ترامپ از آمادگی کشورش برای آغاز مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا در موضوع کاهش تعرفه‌های تجاری خبر داد. او همچنین افزود که با یونکر تصمیم گرفته‌اند کارگروهی را برای طراحی و اجرای یک دستور کار تجارت مشترک تشکیل دهند.

دونالد ترامپ گفت: روز بزرگی برای تجارت آزاد و عادلانه بود. ما مذاکرات را از هم اکنون شروع می‌کنیم اما می‌دانیم که راه درازی در پیش داریم.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با یونکر برای گفتگو دربارۀ «تعرفه صفر، موانع غیرتعرفه‌ای صفر و یارانه صفر» به توافق رسیده است.

وی افزود: ما درباره کار با یکدیگر در موضوع کاهش موانع و افزایش تجارت در بخش‌های خدمات، مواد شیمیایی، دارو و تولیدات پزشکی، همچنین سویا که موضوع مهمی است، گفتگو کردیم.

او تاکید کرد که با این گفتگوها اختلافات بر سر تعرفه‌های سنگین آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم و تعرفه‌های اروپا بر واردات کاهالای آمریکایی «حل و فصل» خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا از توافق با بروکسل در موضوع خرید سویا از آمریکا همچنین واردات بیشتر گاز طبیعی مایع از آمریکا خبر داد و اعلام کرد که با اتحادیه اروپا برای انجام اصلاحات در سازمان تجارت جهانی همچنین کاهش بوروکراسی در دادو ستدهای تجاری نیز به توافق رسیده است.

ژان کلود یونکر نیز با اشاره به اینکه «نشست خوب و سازنده‌ای» داشته‌اند، اعلام کرد که اتحادیه اروپا تا زمانی که مذاکرات تجاری ادامه داشته باشد، از اعمال تعرفه‌های جدید خودداری خواهد کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا دو رهبر سیاسی در موضوع تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر واردات خودرو از اروپا نیز به توافقی دست یافته‌اند یا خیر.