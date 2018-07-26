سانحه جاده ای در محور ساوه - بوئین زهرا یک کشته برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه جاده ای بامداد امروز(پنجشنبه) رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی کامیون با یک خودرو سواری پژو در محور ساوه به بوئین زهرا روبروی کارخانه سیمان با هم برخورد کردند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: پس از اطلاع رسانی این حادثه به اورژانس، نیروهای امدادی اورژانس مامونیه، خشکرود و امانیه به محل تصادف اعزام شدند.

عزیزی بیان کرد: بر اثر وقوع این حادثه دلخراش، متاسفانه یکی از سرنشینان خودروها در دم جان خود را از دست داد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: این سانحه همچنین سه مصدوم برجای گذاشت که مجروحان پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، توسط اورژانس به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه انتقال داده شدند.