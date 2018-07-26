به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ حاکی از آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

بر این اساس، شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه را به ٨.٧ درصد اعلام کرد که نشان می دهد نرخ تورم اعلامی از سوی دو مرجع اعلامی مربوط به یک دوره مشابه ۱.۵ درصد اختلاف دارد.