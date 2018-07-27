قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل معینی شامگاه پنجشنبه در همایش هم اندیشی سمن های حوزه معلولیت در شهرستان قروه که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد، هدف از این همایش را ترویج و آموزش مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان که اسفند ماه ۹۶ تصویب و اردیبهشت ۹۷ از طریق رئیس جمهوری ابلاغ شد، دانست.

به گفته وی این همایش با همکاری میان بخشی تشکل های مردم نهاد به بررسی مفاد این قانون در کنار کنوانسیون جهانی حقوق معلولان می پردازد و در واقع به دنبال آن هستیم که با این قانون حمایتی، ابزار حقوقی شهروندان معلول را شناسایی و مدیران اجرایی را با مفاد آن آشنا کنیم.

معینی با بیان اینکه افراد معلول می توانند با دانشی که توسط سمن های محلی کسب می شود حقوق خود را دنبال کنند، این قانون را وسیله ای برای ارتقای سطح زندگی شهروندان دارای معلولیت دانست.

ضرورت اجرای قانون

مدیرعامل شبکه تشکل های نابینایان چاووش در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این قانون خواسته های جامعه هدف را برآورده می سازد، گفت: خیلی از خواسته های جامعه هدف در این قانون آمده اما باید دانست که قانون حمایت از حقوق معلولان هم مانند بسیاری از قوانین کمبودهایی دارد و جبران این کمبودها به تلاش سمن ها و خود فرد معلول باز می گردد.

سهیل معینی مهم ترین مسئله برای تحقق خواسته های جامعه معلولان را در اجرا شدن قانون دانست و تصریح کرد: ما در کشور قانون های خوبی داریم اما خیلی از این قوانین اجرایی نمی شود و لذا باید موانع اجرای قانون را برداریم.

به گفته وی حال که تدوین و تصویب به اتمام رسیده، نیاز است در تعامل با دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس پیگیر آئین نامه های اجرایی و تعیین بودجه لازم برای سال آینده باشیم.

معینی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم از ظرفیت های موجود در قانون بهره ببریم، یادآور شد: این قانون هم حقوق فردی معلولان و هم حقوق خانواده های معلولان را در نظر می گیرد و همچنین در آن نسبت به رعایت حقوق معلولان توسط مسئولان اشاره شده است.

وی دستاورد بزرگ در این قانون را تشکیل کمیته هماهنگی امور معلولان با حضور معاون اول رئیس جمهوری که تمام وزار و نمایندگان شبکه های ملی معلولان در آن حضور دارند دانست که به دنبال پیگیری برای اجرای قانون هستند.

این فعال حوزه معلولان تشکیل چنین کمیته ای را فرصتی مناسب دانست و معتقد بود برای اولین بار است که یک دستگاه تخصصی و نظارتی تشکیل و بر اجرای قانون کار می کند.

در واقع بنا به گفته های سهیل معینی تلاش شده طیف وسیعی از نیازهای افراد معلول دیده شود و اجرای این قانون گام بلندی در جهت ارتقای سطح زندگی افراد دارای معلولیت است.

همدلی مردم، همراهی مسئولان

مدیرعامل شبکه تشکل های نابینایان چاووش در ادامه به وضعیت مناسب سازی محیط شهری در کردستان پرداخت و بیان کرد: در هیچ کجای کشور وضعیت خوبی از لحاظ رسیدگی به معلولان و برداشتن موانع نداریم و این واقعیتی است و نشان می دهد که همه ما هنوز باید کار کنیم که شهرها دسترس پذیر شوند و استاندارد لازم را داشته باشند.

ارزیابی سهیل معینی بدین گونه بود که کردستان علیرغم مشکلات موجود انجمن های خوبی دارد اما در مقابل دیده می شود که دستگاه های اجرایی و مسئولان همراهی لازم را نداشته اند و لازم است شهرداران کمر همت ببندند و در حال حاضر مطابق قانون ابلاغ شده محیط های شهری را به تناسب مناسب سازی کنند.

وی خطاب به مسئولان مرتبط خواستار دور انداختن بهانه ها شد و بر اینکه دیگر نباید هیچ ساختمان عمومی جدیدی در کردستان بدون مناسب سازی پایان کار بگیرد تأکید کرد.

نکته قابل توجه در گفته های معینی دیدن ضوابط در طراحی محیط شهری و ساختمان های عمومی بود و اینکه این مسایل دیگر بودجه نمی خواهد بلکه نیاز به اعمال تعهد و دلسوزی دارد.

از طرفی دیگر وی آشکارا از مسئولان خواست که بدون تعارف کار کنند و بدانند مناسب سازی محبت به معلولان نیست بلکه حق شهروندان معلول برای برخورداری و دسترس پذیری است.

معینی در پایان از حس همدلی مردم در کردستان گفت و مهمترین نکته برای پایداری این همدلی را در همراهی مسئولان عنوان کرد.