عمران خان پیروز قطعی انتخابات پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، نتایج رسمی ۹۵ درصد از حوزه های انتخاباتی ۴ ایالت این کشور را منتشر کرد.

بر اساس این نتایج حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» با به دست آوردن ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان، از سایر احزاب پیشی گرفت و برنده انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان شد.

بر اساس جزئیات حزب تحریک انصاف ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان و ۱۱۸ کرسی در «پنجاب»، ۲۰ کرسی در «سند»، ۶۶ کرسی در «خیبرپختونخواه» و ۴ کرسی در «بلوچستان» به دست آورده است.

مطابق با این نتایج حزب حاکم یعنی «مسلم لیگ شاخه نواز شریف» بعد از تحریک انصاف دومین رتبه را در انتخابات پاکستان به خود اختصاص داده است. مسلم لیگ، ۶۳ کرسی در مجلس ملی، ۱۲۷ کرسی در پنجاب، ۵ کرسی در خیبر پختونخواه، ۱ کرسی در بلوچستان به دست آورد و در ایالت سند نیز نتوانست حتی یک کرسی را از آن خود کند.

پس از مسلم لیگ، حزب مردم به رهبری «بلاول بوتو زرداری» سومین رتبه را در انتخابات پاکستان به دست آورده است. حزب مردم، ۴۲ کرسی در مجلس ملی، ۶ کرسی در پنجاب، ۷۱ کرسی در سند، ۴ کرسی در خیبر پختونخواه را از آن خود کرد. این حزب نتوانست هیچ کرسی را در ایالت بلوچستان از آن خود کند.

لازم به ذکر است که مطابق با گزارش کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، هنوز نتایج ۱۹ کرسی در مجلس ملی، ۶ کرسی در پنجاب، ۱۱ کرسی در خیبر پختونخواه، ۲ کرسی در سند و ۵ کرسی در بلوچستان اعلام نشده است.

عمران خان که پیش از انتخابات نیز اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در این انتخابات هرگز با حزب مردم و حزب نواز تشکیل ائتلاف نخواهد داد، پس از پیروزی در انتخابات مجددا، بر این تصمیم خود تاکید کرد.