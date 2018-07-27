استاد «زنگشاهی» هنرمند سیستان و بلوچستانی به دیار حق شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان، حسین مسگرانی در پیامی درگذشت این هنرمند گرانقدر را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر در گذشت زنده یاد استاد دین محمد زنگشاهی از هنرمندان موسیقی استان، غباری از اندوه را بر دل اهالی فرهنگ و هنر سیستان وبلوچستان نشاند.

بی شک یاد و خاطره این هنرمند گرانقدر در حوزه موسیقی استان سیستان وبلوچستان همواره زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه هنری استان، از خداوند متعال برای آن هنرمند فقید علو درجات وبرای خانواده و بازماندگان آن مرحوم؛ شکیبایی مسئلت دارم.

گفتنی است، استاد زمک زهی مبتلا به بیماری کبدی بود که تلاش های بسیاری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان و صندوق اعتباری هنر کشور در خصوص درمان وی انجام گرفت که متاسفانه به دلیل شدت بیماری امکان اعزام و جا به جایی وجود نداشت و درمان به نتیجه ایی نرسید.

استاد دین محمد زمک زهی از خوانندگان و نوازندگان چیره دست موسیقی بلوچستان بود که در بیش از ۲۰ کشور خارجی و بیش از ۱۵ دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرای برنامه داشت.

استاد زمک زهی فرزند خلف استاد موسی زنگشاهیبود که دارای درجه یک هنری بود، وی صدای گرم و دلنشینی داشت و سازهای قیچک و رباب را به نیکویی می نواخت.

دین محمد یکی از بهترین میراث داران موسیقی بلوچستان بود و بنیانگذار گروه موسیقی مکران نیز بود. بیش از صدها قطعه موسیقی بلوچی از استاد دین محمد زمک زهی در آرشیو رادیو و تلویزیون استان وجود دارد.

آشنایی استاد زمک زهی به دستگاه ها و گوشه های موسیقی بلوچستان و معادل ایرانی آن منجر به انتشار کتاب موسیقی بلوچستان شد و همچنین یکی از مهمترین منابع برای محققان و موسیقی شناسان بود، وی شیوه قیچک نوازی را به گونه ایی استادانه و دلنشین به اوج رسانده بود.