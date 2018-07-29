به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هابر ترک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت این کشور علیرغم تهدید دونالد ترامپ همتای آمریکایی، همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.

گفتنی است دولت واشنگتن مدعی است چنانچه ترکیه اقدام به آزادی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی متهم به همدستی با گروه‌های تروریستی نکند، تحریم‌هایی را علیه آنکارا اعمال خواهد کرد.

اردوغان در ادامه اظهارات خود گفت: حتی باوجود تهدیدهای ترامپ هم برانسون بخشی از معامله جابه‌جایی زندانیان نخواهد بود.

پیشتر گزارش‎هایی مبنی بر آزادی یک تبعه ترکیه از سوی رژیم صهیونیستی در ازای آزادی برانسون منتشر شده بود که دولت آنکارا این موضوع را تکذیب کرد.

رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد: آمریکا فراموش نکند که عدم تغییر رفتارش درقبال ترکیه به قیمت از دست دادن شریکی قدرتمند و صادق تمام خواهد شد.

همچنین وی اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر تحریم ترکیه را نوعی «جنگ روانی» توصیف کرد و گفت: با این تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

پیشتر مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در گفتگوی تلفنی با مایک پمپئو همتای آمریکایی، گفته بود آنکارا در برابر تهدیدهای واشنگتن تسلیم نخواهد شد.

این درحالی است که ترامپ پیشتر در پیامی توییتری خطاب به اردوغان، خواستار آزادی برانسون شده بود.

گفتنی است ماه گذشته، سنای آمریکا در اعتراض به اقدام ترکیه مبنی بر حبس برانسون و همچنین خرید اس-۴۰۰ روسی، با تصویب لایحه‌ای خواستار منع فروش اف-۳۵ آمریکا به این کشور شد.

درهرصورت، موضوع حبس برونسون از یک سو و از سوی دیگر، درخواست ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن رهبر اپوزیسیون ترکیه که در تبعیدی خودخواسته ساکن آمریکا است، بیش‌از پیش، رابطه واشنگتن-آنکارا را دستخوش تنش می‌کند.

گولن متهم به طراحی کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ترکیه است و آمریکا می‌گوید مادامیکه شواهد قانع‌کننده‌ای برای ادعای ترکیه وجود نداشته باشد، از استرداد وی خودداری خواهد کرد.