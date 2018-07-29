به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) و در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات وارد کردن برخی آسیب‌ها به طفل یا نوجوان بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین را تعیین کردند.

بر اساس این ماده «هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به کودکان و نوجوانان، نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه ۵

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، حسب مورد به مجازات حبس درجه ۶

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه ۷

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هریک از بندهای «ب» و «پ» به مجازات حبس درجه ۸

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۸

نمایندگان همچنین در تبصره این ماده مقرر کردند که هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق، محکوم می‌شوند.

این ماده با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.