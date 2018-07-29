به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه - ۷مرداد) و در جریان بررسی مواد دیگری از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان برخلاف مقررات قانون کار را تعیین کردند.

بر این اساس و با تصویب ماده ۱۵ این لایحه «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان، موضوع ماده ۲ این قانون (تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند) شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار، به مجازات حبس درجه ۶ نیز محکوم می‌شود»

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس درجه ۶ «حبس بیش از شش ماه تا دو سال» است.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۶ این لایحه، فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی به کودکان و نوجوانان یا به واسطه آنان را علاوه بر ضبط مواد دخانی کشف شده، مشمول جزای نقدی درجه ۸ (جزای نقدی تا ده میلیون ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) قرار دادند.