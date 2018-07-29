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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

برای شرکت در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان؛

انتخاب قباد طالبانی به عنوان سرلیست اتحادیه میهنی کردستان عراق

انتخاب قباد طالبانی به عنوان سرلیست اتحادیه میهنی کردستان عراق

معاون دبیرکل شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که قباد طالبانی به عنوان سرلیست اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «زبیر عثمان» معاون دبیرکل شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که «قباد طالبانی» پسر جلال طالبانی رئیس جمهوری مرحوم و اسبق عراق به عنوان سرلیست اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات پارلمانی اقلیم شرکت خواهد کرد.

عثمان تأکید کرد که دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان تصمیم گرفته قباد طالبانی را به عنوان سرلیست این حزب معرفی کند. این تصمیم بعد از انصراف «ارسلان بایز» از ریاست فهرست اتحادیه میهنی کردستان اتخاذ شده است.

کمیساریای عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق امروز یکشنبه را به عنوان آخرین مهلت نام نویسی نامزدها در انتخابات پارلمانی این اقلیم تعیین کرده است. قرار است انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۳۰ سپتامبر برگزار شود.

کد مطلب 4359838

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