افزایش قیمت میوه بدلیل سرمازدگی است /دولت به باغداران خسارت نداد

مجتبی شادلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت میوه در بازار، اظهارداشت: زمستان گرم و خشک، بهار زود هنگامی که حدود ۴۰ روز زودتر از موعد مقرر در برخی مناطق کشور اتفاق افتاد و سرمازدگی اواخر فروردین ماه جاری به باغات کشور خسارت وارد کرد.

وی اضافه کرد: این سرما زدگی عمدتا مناطق سردسیری و بخشی از نوار نیمه گرمسیری کشور را تحت تاثیر قرار داد.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینکه این اتفاق تاثیر زیادی روی میوه های هسته دار و تابستانی داشته است، گفت: عمده تاثیر سرمازدگی روی میوه های مثل آلبالو، گیلاس، آلو، شلیل و سیب هایی که در تابستان برداشت می شود از جمله سیب گلاب بوده است.

شادلو افزود: همچنین برخی از میوه های پاییزی مانند سیب هایی که در پاییز برداشت می شود، از این حادثه خسارت دیده اند.

وی با بیان اینکه صنعت باغبانی کشور با تمام این اتفاقات در حال رشد است، گفت: در واقع قیمت میوه نسبت به سال گذشته گران شده اما ما سال قبل شرایط ویژه ای در این زمینه داشتیم.

شادلو افزود: سال گذشته حجم تولید خیلی زیاد بود و میوه ها به قیمت حدود ۱۰ سال قبل برگشته بودند، در واقع سال گذشته قیمت میوه ها هزینه تمام شده تولید، جمع آوری و بسته بندی آنها را نیز پوشش نمی داد.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید زردآلو با کمبود زیادی مواجه نبودیم، گفت: میوه هایی مانند آلبالو و گیلاس خسارت بیشتری دیده اند و عرضه آنها کاهش یافته است؛ سیب گلاب نیز همین وضعیت را دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در تولید برخی میوه های دیگر نیز نسبت به سال گذشته با کمبود مواجه هستیم، اضافه کرد: ما برای تامین نیاز داخل کمبود قابل توجهی نداریم و باید شرایط ایجاد شده را مدیریت کنیم تا جو روانی پیش آمده موجب گران تر شدن قیمت ها نشود.

وی با اشاره به اینکه البته فاصله قیمت میوه از باغ تا مراکز عرضه و حتی از عمده فروشی تا خرده فروشی خیلی زیاد است، تصریح کرد: این مسائل باید به درستی مدیریت و حل و فصل شود.

رئیس اتحادیه باغداران استان تهران همچنین با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی مثل کود، سم و مکانیزاسیون و ... به دلیل تغییرات نرخ ارز افزایش زیادی در سالجاری داشته است، گفت: قیمت بسیاری از این نهاده ها حدود ۲ برابر گران شده و افزایش نرخ کمتر از ۵۰ درصد در این حوزه نداریم.

شادلو درباره اینکه آیا تاکنون دولت مبلغی را به باغداران خسارت دیده، پرداخت کرده است؟، افزود: مسئولان مختلف از جمله معاونان وزیرجهاد، روسای جهاد کشاورزی استانها، مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی و ... از مناطق خسارت دیده بازدید و مسائل را صورت جلسه کرده اند اما هنوز هیچگونه غرامتی به باغداران پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود که سرمازدگی و بارش برف در بهار امسال به باغات ۱۷ استان کشور از جمله تهران، البرز، سمنان، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی آسیب جدی وارد کرده است.